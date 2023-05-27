批台大對歧視消極更重視「美國企業家」 社會系畢業生缺席畢典

台大今天舉行畢業典禮，並邀請有「AI教父」封號的輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳，引起關注。不過，台大社會系B08級畢業生對於學校接連的歧視事件，以拒絕派學生代表出席，表達抗議。

聲明指出，台大對歧視事件消極回應，表達最沉重的抗議。「因為在這所校園當中，我們的聲音與訴求顯然並不重要。在這四年的學習裡，社會學教育我們看見結構，從弱勢者的角度反思社會制度。但這四年的知識訓練與實踐，顯然對台大校方來說，重要性不比一位富可敵國的企業家短短幾分鐘的發言」。

台大校長陳文章今天接受媒體聯訪，針對台大近來學生歧視事件表示，下周六校務會議，也將成立相關工作小組，討論因應措施。對此，社會系畢業生歐孟哲接受電訪時說，很高興校長終於回覆，「晚做總比不做好，期待他接下來的作為」。

對於沒參加畢業典禮，歐孟哲說，不覺得可惜，台大邀請一位非常有名的企業家，也知道社會大眾只關注那個企業家，或許演講內容非常勵志，「但我們看到他給我們的願景和激勵，我們卻沒有條件做到，我們因為台大校內攻擊被擋在願景之前」。

歐孟哲表示，不希望大家只知道台大邀請多優秀的企業家，校長昨天人在畢業典禮排演，看重公關比學生因歧視受到傷害看得更嚴重。社會系約有四五十名畢業生，這次有20人參加連署，希望學校重視校園歧視問題。

●台大社會系畢業生聲明： 【社會系拒絕出席台大畢業典禮：在陳校長眼中，顯然我們並不重要】 我們是台大社會系B08級畢業生，很高興能與身邊的夥伴一起走到這一步。在校方要求下，數週前也經由系上群組投票，推派長期熱心系務的同學余東栩作為本系應屆畢業生，代表全系同學參與全校畢業典禮。 但在今日的典禮，不會有社會系學生代表與會。在典禮前的一日，是臺大原住民學生反歧視行動小組，在透過為期一週的密集短講、倡議活動向校內同學積極說明他們的理念、訴求與生命經驗後，正式到行政大樓前向校方提交反歧視意見書與連署書的最後行動。 他們的訴求對每年獲得全台最多教育經費補助的台灣大學來說，並不困難，更是理所當然： （一）要求校方成立「族群平等委員會」，提供原住民族學生在面對歧視與敵意環境時能有救濟管道，並推動以全台大師生為對象「全民原教」；（二）增設對原住民族歧視的獎懲辦法；（三）提供原住民族學生具有「族群敏感度」與「文化知能」，符合「創傷知情」照護原則的心輔資源；（四）台大應反省當前校產、校地繼承自日本殖民時期對原住民族傳統領域的掠奪，並積極向師生解釋原住民族升學「優待」制度的理念與用意。 參與行動的同學，就在我們身邊。他們在這兩週的行動裡，每天開會到深夜，只為了確定明天短講的內容、仔細每一個措辭、當心與校方的任何互動，不斷重新思考和檢視整個運動的議程。他們都已經非常疲憊，卻還是在昨日（5/26）正午，頂著最烈的日頭，在行政大樓前嚴正要求陳文章校長正式出面，針對台大已經不是第一次、也不會是最後一次的歧視事件，給出積極改善的承諾。 但同學們的努力，最終仍是一場空。現場始終不見陳校長的身影，只有朱士維學務長，先是擅自參與學生夥伴們蓋上手印表示共同抵抗的「蓋手印」藝術行動，又不斷荒謬的請同學向他道聲「午安」以顯示雙方在「平等」的基礎上對話，始終迴避雙方明顯的權力不對等關係，迴避學生團體的訴求，迴避正視原住民族學生受到的傷害，迴避陳文章校長與台大校方應擔起的政治責任。 陳文章校長，在校內的原住民同學直面歧視與傷害時，你在哪裡？陳文章校長，在同學積極表達與校方合作、共同思考解方時，你在哪裡？陳文章校長，在同學們最需要你的權力與承諾的時刻，你在哪裡？ 不要告訴我們你在預演畢業典禮，等著靠一位美國企業家的新聞熱度幫自己衝一波觸擊率。 台大社會系B08的我們，決定以拒絕出席畢業典禮表示對陳文章校長、台大對近期校內歧視事件的消極回應表達最沉重的抗議。因為在這所校園當中，我們的聲音與訴求顯然並不重要。在這四年的學習裡，社會學教育我們看見結構，從弱勢者的角度反思社會制度。但這四年的知識訓練與實踐，顯然對台大校方來說，重要性不比一位富可敵國的企業家短短幾分鐘的發言。 這場以讓受壓迫群體「被消失」為前提舉辦的「畢業典禮」，與我們的所學背道而馳。如果說跑完這個形式，我們就從這四年的知識探索裡「畢業」了，那是對我們所學的背叛、對我們良知的欺瞞、對你們這群握有權力，卻選擇虛與委蛇的大人的共犯。這不是我們要的畢業典禮。 陳文章校長，一位成功的美國企業家或許能為許多同學帶來思考與創意上的啟發，但請你也把目光投向那些即使看到航向未來的航班，卻在起飛之前就遭到社會的惡意急墜的同學，還有那些早就（靠著家世背景經濟優勢）起飛，卻還要踢身邊同儕一腳的「同學」——這次我們不要就這樣算了。 請陳文章校長正面回應反歧視小組四大訴求。任期才剛開始，公關做得比教育認真，真的非常難看。