勉勵台大畢業生 輝達黃仁勳：要學會利用AI創造機會
「AI教父」輝達（NVIDIA）創辦人暨執行長黃仁勳今（27）日受邀參加台大畢業典禮演講嘉賓，他開頭先用台語向台下學子問好，旋即抱歉指出自己在美國待很久，中文不是很好，請大家見諒他用英文演講。黃仁勳表示，如今世界已比過去複雜很多，而AI（人工智能）問世後，將會改變一切，包含工作、生活等。
黃仁勳向台下應屆畢業生表示，AI出現後，未來可能會淘汰一些工作，有可能會創造一些工作，所以各位同學必須學會利用AI，未來才會有更多機會。
黃仁勳指出，過去40年來，我們創造了PC、網路、行動裝置、雲端，接下來會有什麼？或者你會創造什麼？無論如何，要記住要一直跑下去，而不是用走的，世界不會停下來等你。
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