康軒董座李萬吉 獲大同大學名譽博士

康軒文教集團董事長李萬吉昨日獲頒大同大學名譽博士。李萬吉表示，感謝母校給予殊榮，亦倍感榮幸喜悅。他也提到，自己以前是常常惹麻煩的調皮學生，師長耐心教導以及校訓「正誠勤儉」帶給他正面的影響。

李萬吉畢業於大同工學院事業經營學系七十級，現任康軒文教集團董事長。其於一九八八年創立康軒文教事業，集團所出版教科書，市占率獨占鰲頭。

為了提供莘莘學子多元學習、創新的環境，李萬吉亦在兩岸建立了九所國際學校，培育近兩萬名學生。近年以聯合國SDGs為目標，規畫投入全球教育事業的永續作為，推廣集團長期養成的運動健康企業文化，將環保與綠色生產引入集團活動。

除投入教育事業，李萬吉亦致力於運動推廣。他認為，教育更需強調品格、藝文和體能的養成，除了身體力行外，並在集團內積極推展，每年編列預算支持員工參與各項賽事，同時落實在學校教育。李萬吉亦回饋母校擔任校友會理事，積極參與校務及系所發展外亦長期挹注獎學金，對大同大學發展裨益良多。

大同大學校長何明果表示，李萬吉深耕教育超過卅五年，是台灣教育產業的創新與經營者，眼光前瞻、務實前進，也是大同大學校訓「正誠勤儉」的最佳實踐，為了表彰其對國家、社會與教育的重要貢獻，因此頒授名譽博士學位。