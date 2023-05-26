台大生歧視道歉竟因「怕沒宿舍住」 網再爆料厭女言論

台大經濟系學生會正副會長選舉，有一組候選人的政見出現16項多重歧視言論，引起社會關注，兩名闖禍學生也先後道歉。Dcard論壇有網友針對該副會長候選人發布「經濟系候選人吃瓜合輯」，蒐集該生過去的厭女言論。其中，一則留言內容是友人問他為何對政見內容道歉，他回，「我怕沒宿舍住」。

文策智庫執行長何則文對此爆料在臉書表示，原本想說給年輕人一個機會，「但是看到這個，我真的呼籲台灣大學把他退學」。不是因為前途大好就可以更被容許。「他的這些言行已經觸犯了道德跟法律的界限」。台灣如果真的要改變歧視的環境，就要從今天開始，讓大家知道，很多事情不是說個抱歉就算了。「如果有人要連署請台大把他退學，我會簽署」。

Dcard論壇的爆料內容，蒐集該名學生過去的網路留言和私訊內容，有不雅字眼和厭女言論，再度引起譁然。有網友說，「只要不符合他心意他都要嘴一波，歧視別人父母的職位，話裡話外都在表達自己家裡有錢，和是美國人，跟我們大部分打仗後逃不掉的X民不一樣」。