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清大博士後研究員登山罹難 夥伴緬懷...實驗室以他為名紀念

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
老師褚志崧研究團隊將其中一間實驗室命名為「竣堯的量子網咖」，來紀念一起打拼的夥伴。圖／清大提供
老師褚志崧研究團隊將其中一間實驗室命名為「竣堯的量子網咖」，來紀念一起打拼的夥伴。圖／清大提供

國立清華大學物理系博士後研究員楊竣堯於今年2月登山時不幸發生意外離世，他的指導教授褚志崧及同實驗室的夥伴都很傷心不捨，決定將他們在綜二地下一樓的一間實驗室命名為「竣堯的量子網咖」，希望在這裡完成楊竣堯未竟的研究。

清大指出，國科會本月初在校內開記者會，宣布褚志崧研究團隊成功打造台灣第一個量子加密通訊網路，但在這項突破性發表的重要場合，身為重要功臣的楊竣堯卻缺席了。

清大說，今年2月，楊竣堯與好友挑戰南投信義鄉的干卓萬山，卻不幸發生意外，同行的實驗室伙伴羅文嘉憶起山上的種種不禁眼眶泛淚，他說，看到楊竣堯被直升機送走，大家都以為只是受傷了，沒想到晚上卻從領隊那裡得知噩耗，大家都很難接受。

褚志崧說，楊竣堯在清華的研究歲月已邁入第11年，從碩士到博士後研究都在這裡，完成許多重要的量子通訊研究，楊是他的第一個博士班學生，也是研究團隊裡的大學長，楊就像膠水一樣，凝聚了整個實驗室。

為何要將實驗室取名為「竣堯的量子網咖」？褚志崧說，網咖是以前學生聚集上網的地方，這個命名與楊竣堯研究的網路通訊有關，也紀念其好人緣。

與楊竣堯相識近十年的好友吳至翔說，楊竣堯熱愛馬拉松、登山、鐵人三項等極限運動，也常邀同學一起跑步、健身，是大家運動上的「師父」。兩人曾一起熱血騎單車環島、甚至到沖繩環島，想到再也不能一起跨上鐵馬，真的十分不捨。

清大表示，楊竣堯是台灣量子加密網路研究領域的開創者之一，去世前正帶領學弟妹進行量子衛星通訊項目，有望接通台灣首次衛星與地面間的量子通訊。學弟妹未來也將繼承學長的遺志，在「竣堯的量子網咖」持續研究。

楊竣堯生前熱愛參加登山、馬拉松、鐵人三項等極限運動。圖／清大提供
楊竣堯生前熱愛參加登山、馬拉松、鐵人三項等極限運動。圖／清大提供
褚志崧說，楊竣堯在清華的研究歲月已邁入第十一年，從碩士到博士後研究都在這裡，完成許多重要的量子通訊研究，楊是他的第一個博士班學生，也是研究團隊裡的大學長。圖／清大提供
褚志崧說，楊竣堯在清華的研究歲月已邁入第十一年，從碩士到博士後研究都在這裡，完成許多重要的量子通訊研究，楊是他的第一個博士班學生，也是研究團隊裡的大學長。圖／清大提供
楊竣堯生前熱愛參加登山、馬拉松、鐵人三項等極限運動。圖／清大提供
楊竣堯生前熱愛參加登山、馬拉松、鐵人三項等極限運動。圖／清大提供

清大 馬拉松 環島

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