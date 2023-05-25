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台大性平會學生委員選舉開票 熱議候選人未能擠入名單

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大學生會選委會九合一選舉開票完成。圖為台大校門口。本報資料照片
台大學生會選委會九合一選舉開票完成。圖為台大校門口。本報資料照片

台灣大學經濟系學生會正副會長選舉，日前有一組候選人的政見出現歧視言論，台大經濟系已送交台大性平會，適逢台大昨天舉行「性別平等委員會學生委員選舉」，歧視事件意外讓性平委員選舉政見引起注意。一名經歷寫「被送過性平會」的候選人近日引起討論，未能擠入票數前5的名單。

台大學生會選委會昨舉行九合一選舉，學生會長、學生代表和學代補選、性平委員、研協會長、研協代表、文學院學生會長、生農學院學生會長、社會科學院學生會長、電機工程學系學會長。台大學生會選委會已在臉書公布開票記錄（ https://www.facebook.com/NTUVote ），正式結果待公布。

台大性平會學生委員預計選出5名，連日引起討論的一名候選人未能擠入前5高票名單。

另一亮點是，有一名跨性別者的票數第三，可望當選。該名候選人今天凌晨也在臉書發表當選感言，透露出櫃對跨性別者來說並不容易。他希望他的出櫃，能為未來有意參選性平委的跨性別同學創造不出櫃的可能。他將和另外4名學生性平委一起在性平會服務。「祝大家都能在性別平等的戰爭中，找到適合自己的戰鬥位置，一同為消除各樣壓迫努力」。

至於外界關注的台大經濟系學生會選舉，兩名當事學生都已道歉，因選舉相關規範，無法直接退出選舉，但兩人已停止選舉的一切活動。經濟系學生會將於下周一起至下周三晚上6時30分投票，開票完成後立即公布選舉結果。

九合一選舉 台大

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