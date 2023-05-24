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陸生、馬國生留台數漸少 升學輔導平台：台海危機鬆動境外生信心

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台海危機也影響部份國家、地區學生來台意願，不只是陸生新生已歸零，主要僑生來源大國馬來西亞近年來台人數亦明顯下滑。示意圖，非新聞當事人。記者黃仲明／攝影
台海危機也影響部份國家、地區學生來台意願，不只是陸生新生已歸零，主要僑生來源大國馬來西亞近年來台人數亦明顯下滑。示意圖，非新聞當事人。記者黃仲明／攝影

近年受到Covid19疫情影響，全球留學人數大幅下滑，但升學輔導平台大學問今表示，台灣境外生數由越南躍居為第一大生源國，2022年在台學位生已達1.6萬人，但與此同時，「台海危機」也影響部份國家、地區學生來台意願，不只陸生新生已歸零，過去主要僑生來源大國馬來西亞近年來台人數亦明顯下滑。

大學問執行長魏佳卉指出，隨著疫情解封，各國留學生市場逐漸復甦，根據國際市場分析機構IMARC集團預估，全球高等教育產值將從2022年201億美元，達到2028年的611億美元，市場規模預計將擴大3倍。其中印度外交部更預估，印度留學生將從2019年的77萬人，2028年成長為180萬人，全球高等教育需求正在擴張中。

但魏佳卉表示，台灣境外生人數卻在疫情解封後，除越南、泰國、日本、菲律賓等國外，其他國家地區境外生人數，多因兩岸關係緊張緩步下滑趨勢。

魏佳卉提到，不只陸生歸零，馬來西亞近年留台人數下滑明顯，留台人數第一的寶座除了已讓位給越南，人數亦逐年減少。近年馬國也面臨少子化困境，而中國大陸則祭出不少優於台灣的措施，大批馬國學生近年多轉赴大陸留學。

魏佳卉更分析，除了澳門政府以政策引導學生轉赴大陸，港府也引導港生可持DSE成績（香港學測）申請大陸大學，都讓留台人數出現下滑趨勢。

但除了大馬、陸港澳生等學生消長外，新南向國家學生則轉而成為帶動台灣境外生成長的關鍵。魏佳卉說明，近三年，新南向專班結合產學合作、就業以及台商供應鏈布局，2020至2022年間，境外學位生成長前10名學校7所為科大，前三名分別為龍華、正修、崑山科大，龍華境外學位生成長更突破538人。

但魏佳卉也說，科技大學境外生成長，也反應國內中階技術人才缺口需求；對境外生而言，留台搭配畢業後工作簽證，加上紅色供應鏈往越南移動，對越南生而言，來台學成歸國又能同時銜接當地就業市場，可說是一舉多得。

馬來西亞 越南 疫情

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