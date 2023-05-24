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維持茶飲最佳風味！ 元培資管系師生研發磁浮杯奪金牌

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
元培資管系老師何天華（左二）帶領學生袁誌廷（左一）、江誌旂（左二）、葉士霆（右一）創新發明「UFO磁浮杯」。圖／元培醫事科技大學提供
元培資管系老師何天華（左二）帶領學生袁誌廷（左一）、江誌旂（左二）、葉士霆（右一）創新發明「UFO磁浮杯」。圖／元培醫事科技大學提供

元培醫事科技大學資訊管理系教授何天華師生團隊產學合作，研發新式珍奶茶飲杯「UFO磁浮杯」，利用磁力設計結構，讓茶葉、珍珠、果片等不會長期浸泡在飲品中，維持茶飲最佳風味，UFO磁浮杯遠赴法國參加2023巴黎發明展，功能齊全又環保的特色深獲法國人喜愛，成功奪下金牌，師生創新能量備受肯定，也為合作廠商開拓歐洲市場商機。

元培資管系老師何天華帶領學生袁誌廷、江誌旂、葉士霆創新發明產品磁浮杯，利用磁力設計結構，設計了一座可乘載固形物的杯中浮島，用特殊磁力結構，使磁浮島可以自由上下移動於瓶中撈配料，讓茶葉、珍珠、果片不會長期浸泡在飲品中。

當茶葉或珍珠、冰塊泡入其中一段時間，可把磁浮島拉至頂端與下方飲料分離，還可拔出磁浮島上的公仔叉吃冰塊或珍珠。方便不沾手。 這項創新功能與環保設計獲得2022德國iF設計獎及澳門創新發明金獎的肯定，廠商已在國內量產，每個售價1380元，如今再傳勇奪2023巴黎發明展金牌好消息，師生們都備受鼓舞。

資管系主任何順全表示，何天華在系上帶領學生做創意發想，激盪出許多創新發明，同時開創全新產學模式，讓學生將創意發明透過產學合作落實為產品，並行銷到消費者手中。

以這次參賽獲獎為例，成功將為該產品在歐洲地區的推廣打下堅實基礎，除對產學合作公司的業績增長有所貢獻以外，相信對師生數位創新的信心與能量也有很大的幫助，更因此吸引來自香港學生準備報考資管系數位創新管理碩士班，也期待有更多有志投入資訊管理與數位創新的學生加入元培資管系。

元培資管系師生研發的「UFO磁浮杯」功能齊全又環保，利用磁力設計結構，讓茶葉、珍珠、果片等不會長期浸泡在飲品中，維持茶飲最佳風味。圖／元培醫事科技大學提供
元培資管系師生研發的「UFO磁浮杯」功能齊全又環保，利用磁力設計結構，讓茶葉、珍珠、果片等不會長期浸泡在飲品中，維持茶飲最佳風味。圖／元培醫事科技大學提供

資管系 茶葉

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