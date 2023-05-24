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台大學生選舉政見涉歧視 副校長張上淳：不再多說了

聯合報／ 記者陳雨鑫／台北即時報導
台大經濟系學生會正副會長選舉的政見充滿歧視。此為台大校門口。記者黃義書／攝影
台大經濟系學生會正副會長選舉的政見充滿歧視。此為台大校門口。記者黃義書／攝影

台大經濟系學生會正副會長選舉爆出候選人政見涉嫌歧視，台大副校長張上淳今天參加三總「清潔雙手」活動中指出，校方已經對外正式發布新聞稿與回應，他就不再對外回應。

張上淳表示，近期疫情慢慢升溫，是解禁放鬆後，預期中的現象，第四波疫情大約一個月後會下降，目前部分族群疫苗施打的狀況仍舊不盡理想，他也呼籲不要靠別人施打疫苗來保護自己，而是要靠自己產生對疫情的保護力才能確實保護。

張上淳表示，第四波疫情過後，疫情若持續平穩，會考慮解除對醫療院所強制佩戴口罩，但即使如此，還是會給予建議配戴口罩的時機，各國現在的發展都是如此。

他也呼籲，即使疫情過後，手部衛生的維持也非常重要，不能輕易放棄，手部衛生也是可以避免感染症疾病上身的方法之一。

疫情 張上淳 口罩

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