東海大學終身特聘教授楊朝棟 奉獻教育摘三大獎

東海大學資工系終身特聘教授楊朝棟一舉拿下三項資訊教師大獎，包括中華民國資訊學會(IICM)「2022資訊榮譽獎章」、台灣雲端計算學會(TACC)「2022傑出產業貢獻獎」，以及中華工程教育學會(IEET)「2023教學傑出獎」等大獎，成為國內首位獲得這三項大獎的學者，其中「2022資訊榮譽獎章」更是設獎25年來第一位私校老師獲得。

身兼東海圖書暨資訊處長的楊朝棟，長年將東海資訊雲端安全、大數據分析與智慧物聯網，並將人才培育視為首要之事。近年主要開課計算機組織、編譯器、雲端計算、大數據技術、LoRaWAN/NB-IoT應用、智慧物聯網技術與實作課程。

楊朝棟親力親為在教材開發與教法創新上，近年榮獲教育部三次課程模組「最優課程獎」，並帶領團隊開發與建置主機房與校園用電監測(iCEMS)與能源管理系統(iGEMS)，達到節能減碳的永續目標。

工學院院長黃欽印表示，楊朝棟在研究上，近5年至今已發表60餘篇SCI/SSCI期刊論文，其中大部分為第一作者或通訊作者，另外還編輯了3本國際專書(由Springer Nature出版)，歷年來發表於超級計算期刊(Journal of Supercomputing)達到36篇。

黃欽印說，楊朝棟教授的研究範疇廣泛，從雲端計算與大數據分析到人工智慧，從智慧校園到智慧製造與智慧醫療，每個領域都有他深入的研究和成果，他在學術界的國際影響力顯著。

東海大學校長張國恩表示，楊朝棟教授於資工系已服務20餘載，擔任過多種要職，包括軟體工程與技術中心主任、電子計算機中心主任、圖書館館長等職務，表現相當優秀，更帶領研究生獲得多項論文獎項。獲獎代表他學術教學的貢獻，受到學者們的高度認可，不僅是他個人的成就，對東海資工系也是一大驕傲。