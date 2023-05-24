台大再致歉：歧視不能被接受

博士平均程度逐年下降？有國立大學要求博士班畢業門檻需在Scopus資料庫收錄的期刊上發表論文，如不符合將減列招生員額，校方表示這已是「最低要求」。其他大學校長則說，如果博士班招生情況良好，沒有大學會願意砍博班名額，要求博士生的品質是一種「自我課責」。但也有教授認為，若博士班品質不佳，那就不必招太多博士生。 國內多數研究所都對博士生畢業前的論文發表設有門檻，例如要在Scopus資料庫、或SCI（Science Citation Index）、SSCI（Social Science Citation Index）、TSSCI（Taiwan Social Sciences Core Index，台灣社會科學引文索引資料庫）等資料庫收錄的期刊上發表論文，甚至要求至少一篇以全英文發表。不過也有博士班門檻寬鬆，不用發表期刊論文，也不須出席國際研討會發表論文，只要通過英文鑑定考試即可。

2023-05-24 07:30