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台大再致歉：歧視不能被接受
國立台灣大學學生近期除嘲諷原住民生加分制度，經濟系學生會選舉候選人更發表歧視女性身材、同性戀者等政見，台大昨日再向各界致歉，除堅決反對任何形式歧視外，將著手研擬成立相關委員會；行政院長陳建仁則深感遺憾，要進一步檢討性別平等意識推動情形。
國立台灣大學學生會日前舉行言論自由月，未料校內卻出現「火冒4.05丈」布條，影射原住民升學優待制度，引發爭議；台大經濟系日前舉行學生會選舉，兩名男性候選人更開出十六條政見，內容包括A罩杯以下女生國防必修二學分等充滿歧視的政見，隨即遭各界撻伐。學生事後道歉，台大經濟系則通報台大性平委員會，將依性平會調查結果及台大學生個人獎懲辦法辦理。
台大昨日再度致歉，並強調任何違反人權價值和相關法律的歧視，無論出於惡意或玩笑，皆不能被接受。也為建立友善校園、實踐校園零歧視，將著手研擬成立相關委員會，並邀請校內師生參與規劃，期待藉由制度性的設置，積極保障校內教職員工生免受歧視的權益。
陳建仁昨主持「性別平等會第廿八次委員會議」表示，最近傳出校園學生公開發表歧視言論事件，令人深感遺憾，也請教育部透過這次事件，進一步檢討校園教職員學生性別平等意識推動情形，思考未來更為落實的做法。
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