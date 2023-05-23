太瘋狂！吳念真在清大開寫作工作坊 量身訂做「最難忘的寫作課」

「台灣最會說故事的歐吉桑」吳念真今天走入國立清華大學！清大聘請知名導演吳念真擔任駐校作家，今起舉辦為期3天的寫作工作坊，共有23名學生事先繳交自己創作的小說、劇本、散文，得到吳念真一對一指導的機會，為學生量身訂做一門最難忘的寫作課。

吳念真在清大開寫作工作坊的消息一出，立刻得到熱烈迴響。原本預計招收15名學員，但語文中心卻收到了報名者創作的15篇小說、6部劇本、3篇散文、2篇報導文學，其中有3人交了2篇作品。吳念真特別同意增加名額，讓最後錄取者達到23名，除了清大學生，還有2位台大、陽明交大學生慕名而來。

吳念真表示，他來清大的最大動機，就是想要接近現在的年輕人，了解他們關注哪些社會議題？選擇用什麼形式來表達？從他上周收到的學生創作，可以看到有好幾篇非常厲害的作品，也充份感受到學生的創作熱情跟題材深入性。

吳念真建議青年創作者提升生命經驗及加強結構訓練。他說，現在的年輕人多半文字能力都不錯，比較缺乏的是生命經驗，內容也就比較空，小小的感動加了很多水，也就是「一粒田螺煮九碗公湯」。此外，年輕人比較少看結構性強的長篇小說，臉書貼文超過3百字就「文長慎入」，不懂結構就無法敘述，可多在這方面下功夫。

負責規劃寫作工作坊的清大中文系副教授羅仕龍說，吳念真曾五度獲得金馬獎最佳原著劇本，說故事的功力一流。期的散文也總能描繪內心最細微的情感，如《念念時光真味》一書中，提到苦甜什錦麵與礦村日常的連結、白菜滷與對父親的回憶，寫的是食物的滋味，深藏其中的則是淳厚的人情味。

「我可以得到吳念真親自指導嗎？這太瘋狂了！」人社院學士班大三生洪睿辰認為，吳念真處理戲劇台詞的功力一流，特別是台語的部分，能把人物刻畫得十分立體，栩栩如生出現在眼前。這次他以自己的家庭故事為素材，創作了一部劇本，特別想在工作坊中請教吳念真如何寫台詞。

清華華文所碩士生蘇柏蓁說，她小時候在克莉絲汀推理小說裡讀到吳念真寫的序文《通俗是一種功力》，深深被他的創作態度與精神打動，從此立志走上創作之路。這次她同時投稿小說與劇本，其中的劇本以性別議題為主題，希望藉由劇場的現場性，開啟更多討論的空間。在工作坊前夕，她還特地回南部老家帶來全套《人間條件》劇本書，想請吳念真簽名。

吳念真擁有導演、作家、編劇、演員、主持人、作詞人多重身分，是史上第一個囊括金鐘、金馬、金曲的「三金大滿貫」得主。1981年第一次入圍金馬獎就獲獎，自此成為金馬獎常客；1993年獲得金曲獎「最佳方言歌曲作詞人獎」，4年後再以《台灣之美關懷鄉土系列》獲得第32屆金鐘獎「企業類廣告獎」。