台大經濟選舉炎上！1號候選人成幽默最佳範例 重提與政治系恩怨「校內人秒懂」

日前台灣大學經濟系學生會舉辦正副會長選舉，其中2號候選人提出多項涉及性別、族群歧視政見，引發大眾抨擊。近日有網友查看其他組候選人政見，發現1號候選人政見也是呈現「幽默風趣」風格，但所提出的字眼與內容不讓人覺得被冒犯，堪稱是這次台大經濟系選舉「最佳幽默範本」。其中，1號候選人的第25項政見提到，要和政治系「和好」，引發網友一陣討論，就有台大生出面解答，這是只有校內人才知道的「梗」。

本次台大經濟系學生會選舉共有4組人馬參選，其中，2號候選人洋洋灑灑列了涉及歧視的16項政見，包含「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」、「禁止系上同學與職業軍人交往」等，令外界抨擊不洽當，連日驚動教育部、國防部和監察院等相繼回應看法。台大也表示，基於尊重言論自由，並無事前審查，但言論自由如傷及社會多元族群非校方樂見，本次辦理選舉的系學會已認知政見不當，而2號候選人也道歉認錯，校方會持續關注，給予輔導。

不過，有網友查看其他3組候選人政見，發現1號候選人的兩名同學也是用幽默風趣風格，來論述對於系內看法，但從文字敘述來看，也適度拿捏開玩笑的尺度，並無讓人覺得不適，反而有「會心一笑」的效果。

一號候選人的邵同學和蔡同學，也是以幽默風格包裝對校內現況的看法。圖／擷自台大經濟系學生會粉專

1號候選人的蔡同學在個人臉書發文表示，因為不滿系學會的辦事風氣、沒實施的政見承諾，加上每年系學會投票率低，才會用較荒唐、反諷的語氣敘述政見，他強調政見並非無稽之談，背後都有想表達的議題。以下列出幾點關於1號候選人針對比較浮誇政見的解釋：

10. 頂樓修建直升機停機坪方便教職員與學生通勤： 社科院不合理的電梯門禁，七八點沒碩士班證件就不能坐電梯，再加上放學時間，辛亥路很多車子臨停違停很久。 12. 經濟系領養一隻系狗，療癒受傷的心靈： 讓經濟系更有向心力，或是更有交集、更溫暖。 13.系辦外增設衛兵站崗 （24小時輪班），以免同學半夜跑進來打麻將（可以抵服學)： 經濟系辦很多外系的會在深夜跑進來打麻將，要加強規範。 14. 幫經濟系申請台北購物節的抽獎活動，如果抽到汽車將充公，供大家使用： 公私要分明。 19. 每個月挑一天晚上舉辦鬼抓人大賽，會請道士找真的鬼: 不支持夜教活動裝神弄鬼。 20. 引進斯巴達式教育: 系上事務不是一個人說的算，該民主自由，尊重個體。 23. 管理放在系辦的球棒，以免同學一時衝動拿出去外面鬥毆： 系隊東西要收拾整齊，放置在鐵櫃，不然我真的怕有人把球棒拿去打架。

許多網友看到政見紛紛大讚，「他們知道怎麼在搞笑之餘不傷害他人，希望想以幽默風趣為主打的人可以參考」、「這才是真正的幽默好嗎，另外一組能不能看看」、「大學生講幹話都是在說實話，至少他們在動腦了」、「這才是真正大家都能感受舒服的搞笑與幽默，而且有不少其實真的非常溫暖人」。

其中，也有網友不解第25項政見「跟政治系和好」是代表意思，釣出台大學生出面解釋，這是只有經濟系才懂的梗，1號候選人也解釋，因為系辦冷氣都和政治系一起使用，「希望冷氣溫度可以達成共識，不要溫度一直調來調去，害我感冒」。