台大生歧視當政見被送性平會 若調查屬實最重懲處曝光

國立台灣大學經濟系學生會舉行正副會長選舉，其中一組人選提出多項涉及性別、族群歧視政見，引發各界議論。台大經濟系昨第一時間已通報台大性平會，後續將根據調查結果，依照學生獎懲辦法辦理。而根據台大獎懲辦法，若性平會調查屬實，懲處情節最輕為申誡，最重為勒令退學。

經本報查閱台大性平事件處理流程，相關單位收件後，三日內要移送性平會，並於20日內完成受理與否審議，若受理，性平會將組成調查小組，並於2個月內完成調查，必要時得延長調查2次，每次不得逾1個月。調查小組完成調查報告後，須經性平會審議通過。

結束調查後，性平會應向學校提出處理建議及調查報告，並移送其他權責機關（學生獎懲委員會、教師評議委員會、職工評議委員會、其他權責機關處置）議處，相關單位在接獲處理建議及調查報告後2個月內完成審議，並將審議結果以書面通知當事人。

根據台大學生個人獎懲辦法規定，若經性騷擾、性霸凌，經校方性別平等教育委員會或性騷擾防治委員會查證屬實並移送懲處，懲處情節最輕為申誡，最重為勒令退學。

台大經濟系兩名男學生日前參加系上學生會選舉，但該組經濟系正副會長候選人羅列16條政見內容，內容包括「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「大四畢業單身進行結紮手術」、「迎新宿營男女混宿」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」。隨即遭同校學生撻伐，批評素質太低。

即便二名學生已於校內臉書社團致歉，並表示原先對特定族群無惡意，也沒有任何私人仇恨，但仍未能停止風波延燒。

台大經濟系昨天也在官網發表聲明，聲明指出，政見多點已有違反人權價值及性別平等相關法令之虞，系上第一時間已通報台大性平委員會，後續行政程序，將依性平會調查結果及國立台灣大學學生個人獎懲辦法辦理，系上亦將啟動輔導機制。

經濟系強調，經濟系堅持人權及性別平等，維護言論自由的同時，也不應違反法律規範與人權價值。教育目的是幫助學生成為「完整」的人，自由是完整的一部分，但不是全部。

經濟系指出，學生自治是學生參與公共討論的重要場域，後續將持續教育及輔導，協助學生建立平等與相互尊重的公共討論空間

台大校方昨也表示，各級學生自治選舉都是由學生自行辦理，學校尊重學生自治，不會過問選舉辦法及選舉方式。相關選舉辦法基於尊重言論自由，並無事前審查，但言論自由如傷及社會多元族群非學校樂見。