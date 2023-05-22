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成大學生團隊飛越一萬公里遠征 浮式風機獲雙料肯定

聯合報／ 記者修瑞瑩／台南即時報導
成大水利系學生團隊飛越1萬公里，前往荷蘭參加國際浮式風能挑戰賽，獲雙料認定。圖／成大提供
成大水利系學生團隊飛越1萬公里，前往荷蘭參加國際浮式風能挑戰賽，獲雙料認定。圖／成大提供

成大水利系學生團隊Orein設計建造浮動風力發電機載台模型，遠赴荷蘭參加「國際浮式風能挑戰賽」，儘管當天海況不佳，但在發電效率、載台結構完整性、穩定性、實用及成本效益都獲評審肯定，獲得設計報告獎第2名、競賽實作獎第3名雙重肯定。

指導團隊的成大水利及海洋工程學系教授楊瑞源表示，離岸浮動式風電再生能源是海上風電的新興領域，可以開發更遼闊的海上風電，目前歐洲已建立起一些浮動風電再生能源研究示範場域，這項競賽希望能激發年輕人的創意與發想，加速浮動載台發展。

國際浮式風能挑戰賽（2023 Floating Wind Challenge）5月12日在荷蘭舉行，吸引歐、亞、阿拉伯聯合大公國等地區大學組隊，共計有11隊參賽，成大Orein是台灣唯一參賽的隊伍。

Orein成員共6人，其中碩班生3人分別是陳乃齊、孫詠鈞、戴紹捷，大四生為林昱蓁、林奎瑱、鄭舜文。團隊前後花費3個多月時間完成設計並建造。

楊瑞源表示，學生在過程中相當用心，每一個環節都注意到，甚至在模型還沒做出來前，就先到安平漁光島海域以水桶等浮具，驗證設計概念之可行性。

同時為使模型在競賽時能如預期表現，團隊在設計前即詳細蒐集比賽海域荷蘭海牙Scheveningen海灘的風況、波浪、水流、地形水深等資料。模型建造完成後，又到成大水工所風波流試驗水池與大型斷面水槽模擬競賽海域的波浪、風況等條件做進一步測試。

另外一件事也能看出團隊的細膩，由於比賽時必須現場組裝載台模型，萬一船運模型船期延宕，後果難以設想，6人幾經考量，決定將長、寬、高各約1公尺大小的載台模型拆解成 4個模塊，個別打包，跟著上飛機。之後又擔心模塊出關，海關會有意見，於是事先徵詢海關規定、提出書面說明。而最終模塊化設計及載台穩定性也是此次國際競賽獲評審委員青睞之處。

成大指出，競賽當天海況差，連同成大Orein團隊，只有4、5隊隊伍的載台穩定地在海面上隨波浪浮動，Orein載台不只平穩，上方搭載主辦單位指定的風機也持續發電。模型的穩定性、結構完整性、發電效率俱佳。而團隊採用的支撐結構、錨和繫泊設備，融入台灣相關產業較為熟悉的工法，理論上有助於鏈結產業、增加成本效益。

成大水利系學生團隊飛越1萬公里，前往荷蘭參加國際浮式風能挑戰賽，獲雙料認定。圖／成大提供
成大水利系學生團隊飛越1萬公里，前往荷蘭參加國際浮式風能挑戰賽，獲雙料認定。圖／成大提供
成大水利系學生團隊飛越1萬公里，前往荷蘭參加國際浮式風能挑戰賽，獲雙料認定。圖／成大提供
成大水利系學生團隊飛越1萬公里，前往荷蘭參加國際浮式風能挑戰賽，獲雙料認定。圖／成大提供

團隊 成大

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