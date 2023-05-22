台大經濟系學生歧視言論惹議 金融圈校友揚言封殺「恐違反就業法」

台大經濟系在系學會正副會長選舉期間，因兩名候選人歧視LGBQ等言論引發社會關注，台大經濟系表示，稍早已經通報學校性平會處理，將視情況進行輔導。但臉書卻有疑似校友發文，揚言動用業界人脈「封殺」該兩位學生，「至少讓你們無法在金融業、科技業等財務工作任職」、「無法申請國外學校」，引發網友關注。

臉書專頁「黑特帝大」有自稱「在金融圈任職的台大學長姐」發文表示，得知該兩位學生競選文宣之後，將會動用公司影響力，禁止取得實習與正職機會，還提及「封殺範圍」至少在四大會計事務所，科技業，新創公司等財務工作任職都會，並且會通知台港兩地金融機構的校友招生官，「其他招生委員會將該兩位候選學生列為不受歡迎名單」，並且會盡力讓該兩位學生「無法申請國外學校」，等同於封殺。

針對台大經濟系兩名學生歧視言論，有自稱「在金融圈任職的台大學長姐」臉書發文表示，得將會動用公司影響力，禁止取得實習與正職機會。翻攝／黑特帝大

針對自稱「在金融圈任職的台大學長姐」的貼文，有網友留言舉例法條解釋，例如依照「就業服務法第5條第1項」，為保障國民就業機會平等，雇主對求職人或所僱用員工，不得以種族、階級、語言、思想、宗教、黨派、籍貫、出生地、性別、性傾向、年齡、婚姻、容貌、五官、身心障礙、星座、血型或以往工會會員身分為由，予以歧視；其他法律有明文規定者，從其規定，否則將會處以罰緩。

更有人質疑，尊重每一家公司徵人標準，但是這些人都是經濟領域知名公司的高層，如果以公開方式打壓特定學生，這樣的行為可能不適當，且臉書自稱「台大校友」非人資單位宣示，擴及不只是學生日後就業權，連申請學校都要遭到封鎖，質疑是不是也是另一種「舉著正義大旗的霸凌？」雖然社會很殘酷，但感覺所謂的正義有點過頭，有點像是在變相霸凌了。

不過仍然有網友認為，台大該兩位學生的言論在企業違反ESG（環境保護Environmental、社會責任Social、公司治理Governance），不錄用或是開除都是合理，尤其是公司都會避免任用有爭議的人選，有爭議的人選任用之後可能會產生各種風波，且員工的言行可能會影響到整家公司的形象，都是公司徵選的標準。有人也表示：「學校不教的，讓社會來教」、「不管這篇是不是真的，還是一句話，都讀到大學了就該為自己的言行負責。」但仍然不少人質疑該文章的真實性。