評／寫下歧視政見的台大經濟系會長候選人 該如何寫道歉聲明？

【撰文・鴻雁】

那兩位把歧視當有趣的候選人再怎麼寫道歉信，都無法在一時半刻間澆熄網友和特定族群的怒火，但如果掌握以下撰寫原則，還是有機會讓事件盡快落幕。這個原則是：承認自己的政見充滿惡意，並且追溯惡意的來源，進行自我貶損，最後再提高自我懲戒的程度。

前陣子台中一中的「烯環鈉事件」還沒完全落幕，這兩天又爆出台大經濟系學生在競選正副會長的政見中，接連羞辱特定性傾向、性別、種族、職業、感情狀況、身體特徵……等特定族群。

台灣大學經濟學系學生會官方臉書粉專昨深夜公布「112學年度正副會長選舉公報」，其中一組候選人的政見出現大量歧視字眼，引起網友砲轟。翻攝自網路

遭到撻伐後，兩位候選人火速發表了道歉聲明：

圖擷自臉書。

然而，聲明不發則已，一發又引來更猛烈的撻伐。在我看來，最大的爭議是聲明中的這兩句話：

1.「我們原來對於特定族群並無惡意」：他們的政見從第一條到第十六條，全部都充滿了惡意，狠狠刺傷特定族群，現在卻聲稱「並無惡意」？就像是剛殺了人的兇手，雙手還沾滿鮮血，卻無辜的表示自己「並無殺意」，誰受得了這種偽善的道歉？

2.「我們無法直接退出選舉，但我們會停止選舉相關的一切活動……」：連公職人員選舉都可以退選，為什麼大學會長選舉不能退選？－－這一點我是不清楚，但你傷了人以後所做的自我懲處只是「停止選舉」而已？就像拿菜刀砍人的兇手，信誓旦旦保證自己未來會「停止使用菜刀」，哪有那麼輕微的懲罰？

當然，再怎麼寫道歉信都無法在一時半刻間澆熄網友和特定族群的怒火，但如果掌握以下撰寫原則，還是有機會讓事件盡快落幕。這個原則是：

承認自己的政見充滿惡意，並且追溯惡意的來源，進行自我貶損，最後再提高自我懲戒的程度。

建議他們的道歉聲明可以這樣寫：

大家好，我們是經濟系系學會正副會長候選人陳柏錞與謝易陶。 關於在選舉公報附錄中我們的政見所引發的爭議以及對特定族群所造成的傷害，我們感到相當抱歉，我們不應該藉由霸凌特定族群來彰顯自我的優越。 經過深刻反省，我們之所以亟欲展現優越，在很大程度上是肇因於成長過程中的各種先天和後天的挫折。在先天方面，我們不只是天資不夠聰穎，贏不過某些人因而心生怨憤；而且在身體方面也帶有缺陷，時常感到矮人一截。在後天方面，我們不但缺乏自我精進的強烈企圖心，就連和異性交往都缺乏自信。 凡此種種，造成我們的自卑心理作祟，於是在發表政見時為求譁眾取寵，便透過汙辱和貶低特定性傾向、性別、種族、職業、感情狀況、身體特徵……等族群，來強化自己的優越感、拉抬聲勢。 然而，冷靜思考以後，這種惡劣的嘲諷行徑不僅無法幫助自己脫離困境，還嚴重傷害無辜的特定族群，甚至造成社會紛擾，我們真心感到後悔。 我們的惡意除了傷害特定族群，也破壞台大的校譽。因此，我們會選擇以退學作為自我懲處，日後若有任何法律責任，都會勇於承擔，不寬貸自己犯下的錯！

一旦坦誠自己的惡意，才能呈現十足的歉意；再加上自我貶損來彌補先前對特定族群的貶損，取得諒解的可能性會更高。

至於退學嘛，有那麼嚴重嗎？假如他們不退學，繼續利用國家資源，豈能平息眾怒？又怎麼對得起其他台大學生？況且，對他們自己而言，退學比起日後的求職碰壁－－面試官只要google他們的姓名，不到兩秒就被起底－－已經算是微不足道的後果了……

作者：鴻雁

本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，原文：寫下歧視政見的台大經濟系會長候選人，該如何寫道歉聲明？