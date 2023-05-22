校友捐款 海大馬祖國際學舍落成 可住104人

國立台灣海洋大學昨天在馬祖校區為「王光祥暨海大校友國際學舍」落成揭牌，未來能提供104人住宿，讓學生有更好住宿品質，為在地教育留才。

典禮由海大馬祖遶境熱音社及塘岐國小鼓隊表演開場，海大校長許泰文、連江縣長王忠銘、連江議長張永江等到場，熱鬧非凡。

許泰文說，感謝前校長張清風及海大校友支持，國際學舍是3層樓閩東式建築，屋頂為壓瓦石、牆面則是花崗岩，共規畫27間套房，採4人1間及獨立衛浴，最高可容納104人住宿，並備有無障礙電梯及相關住宿設備。

王忠銘說，海大十分重視馬祖高等教育，並持續強化辦學資源、協助在地；張永江也說，感謝海大過去為馬祖的貢獻，期待未來有更多合作。校友總會榮譽理事長洪英正勉勵學弟妹在好環境下努力學習，未來馬祖會有更多的發展與國際活動。

海大說，校友總會2019年發起募款推動國際學舍興建工程，傑出校友聯誼會理事長王光祥率先捐2千萬，最後117名校友捐款近5500萬，2020年7月14日動土。

海大馬祖校區設有海洋生物科技、海洋工程科技及海洋經營管理3個學士學位學程，學生3年在校本部上課、1年在馬祖學習。