台大生政見涉歧視 候選人道歉：謹記教訓、為言行負責

國立台灣大學經濟系學生會正舉行正副會長選舉，但其中一組人選政見包括「大四畢業單身進行結紮手術」、「處女強制參加舞會」等，引發議論。其中一名候選人今天稍早已於臉書社群致歉，並表示原先對特定族群無惡意，也沒有任何私人仇恨，無法直接退出選舉，但會停止選舉相關活動並對言行負責。

根據該組經濟系正副會長候選人先前羅列16條政見內容，候選人表示，「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「大四畢業單身進行結紮手術」、「迎新宿營男女混宿」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」。隨即遭同校學生撻伐，批評素質太低。

稍早其中一名學生已於「NTU台大學生交流板」上表示，關於在選舉公報附錄中出現許多具爭議的言論，我們要對各族群以及社會大眾表達最深的歉意。

該生指出，原來對於特定族群並無惡意，也沒有任何私人仇恨。只是由於不成熟的行為以及玩笑話尺寸拿捏的不恰當，讓這些偏激的言論出現在選舉公報上，造成了許多不該有的傷害。