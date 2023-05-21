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面試大學法律系「被提早請出來」 過來人看1關鍵秒懂：穩上了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友去面試某大學法律系，結果面試到一半就被提早請出來，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
一名男網友去面試某大學法律系，結果面試到一半就被提早請出來，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

申請大學第一階段通過後，學生就會到學校進行第二階段面試，由教授選出最合適的學生。不過，一名男網友表示自己面試某大學法律系時，竟然面試到一半就被提早請出來，貼文曝光後也掀起討論。

一名男網友在Dcard上以「面試被提早請出來」為題發文，他透露日前去面試某大學法律系，自己的學測成績比標準高五級分，三位教授的表情看起來都十分滿意，「但我卻被提早請出來，請問是準備備取的節奏嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「學測高五級分，那教授只是面試看看你是不是怪人，行為舉止都正常基本穩上」、「成績好到他決定收，所以不用面試了」、「高五級分很穩耶」、「高五級分只要有去面試就會上啦」、「我那時候好像推了一個高六級分的學校，教授看完備審之後，連自我介紹都省了」。

也有網友提到，「放榜才是真的，這段期間看是要放鬆一下，還是找目標充實自己」、「讓我不禁想分享我大學面試的故事，我大概比在場所有人都高超過十五級分，還準備了非常多資料，結果面試的時候，教授說我應該不會來這裡讀書，就把我請出去了，然後備取40名」、「有時候你成績太好，老師們也會評估你可能會去讀其他間」。

面試 學測 Dcard 法律系

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