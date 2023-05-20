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高苑科大欠薪 8月恐停招
高苑科大去年九月遭教育部列為專案輔導學校，教育部指出，該校去年六月便開始積欠教師薪資，且至今仍無捐款挹注。高苑科大專案輔導學校改善期為今年五月卅一日，若學校屆期未能改善，將依照退場條例，令學校於今年八月、一一二學年起停招，學年結束時停辦。
由於教育部改善期限在即，高苑科大代理校長張宏宇表示，「沒薪水苦撐近一年，都是為了保障學生的受教權。」有意願接手的企業財團不只一組，下周將有定論。
據了解，教育部去年就曾要求校方需於年底前捐資一點五億元，且學校從去年六月便積欠教師薪水，同年十月更未支付職員薪資，至今欠薪已長達十一個月。
教育部指出，董事會去年未依會議決議捐資，已於去年六月依私立學校法，裁處董事長五十萬元罰鍰，再對全體董事會裁處四次罰鍰，每次每人五十萬元，並因違反教師待遇條例，陸續開罰學校六次，累積金額達二一五萬元。
教育部說，高苑科大為專案輔導學校改善期限至五月底，若學校屆期未能改善，將令學校於一一二學年度起停招，當學年度結束時停辦。停招後由教育部重組法人董事會，可申請退場基金墊付。
張宏宇表示，這幾周仍緊鑼密鼓與有意接手的財團企業溝通，最快下周就會明朗。
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