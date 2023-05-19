聖約翰科大攜手綠能產業聯盟 培育「綠領薪貴」

為因應2050淨零碳排趨勢，聖約翰科技大學與新北市綠色能源產業聯盟簽署合作備忘錄，雙方共同推動永續科技、地方創生與ESG碳管理等事宜，打造高校綠色轉型聯盟，培育綠領人才，創造互惠雙贏的歷史性時刻。

新北市政府教育局技職教育科姜禮德校長、經濟發展局綠色產業科范崇峻技正及新北市綠色能源產業聯盟相關理事等貴賓出席觀禮，見證雙方開創產學合作新視野。

聖約翰科大校長張文宇對於新北市政府太陽能裝置容量比去年提升30%的成果感到非常佩服，經濟發展局推動綠能有成，讓他感受到新北市政府非常強的執行力。

校長張文宇表示，永續發展風潮席捲全球，淨零碳排成為全球趨勢，企業紛紛搶進做ESG，因此帶動綠領人才的需求及薪資行情，「綠領薪貴」正夯。學校目前設有工程學院、商管學院及民生與設計學院等3個學院，可以投入發展永續創新與氣候友善科技、企業永續管理、責任金融、綠色金融及循環思維與碳管理等領域。

校長張文宇指出，有鑑於再生能源研究人才、碳盤查顧問師、碳管理師及碳中和顧問師等4類綠領人才需求孔急，因此聖約翰科大將與綠色能源產業聯盟，一起推動「永續發展與綠色能源學程」，引進新北綠盟業界師資與經驗，讓學生在學的時候就能導入綠色思維及強化ESG能力，畢業能夠立即就業。針對在職學生，也透過推廣教育，引導企業導入ESG規劃及管理能力，幫助企業提升競爭力。

「自己的地球自己救！」新北市綠色能源產業聯盟陳士章理事長指出，能源政策是當務之急，而政策需要科學數據的支持與研發。尤其在兩座核四廠除役後，亟需補足政府能源缺口，因此節能、低碳排將是未來很火紅的產業，不做ESG的企業將會被淘汰。聖約翰科大前身新埔工專是昔日最棒的工專，綠盟願意成為聖約翰科大最堅強的後盾。

「期盼共同為新北市的綠色未來藍圖前進一步！」新北市政府經濟發展局何怡明局長近日發表新政策時指出，經發局致力於改善新北市企業ESG永續發展及淨零碳之效能，並且進一步提高社會公眾的生活品質和福祉。從路徑到實踐這中間應該從資訊揭示、進場輔導、減碳協助及淨零補助等四大政策面來落實，以解決企業ESG永續發展及淨零碳問題。新北市政府經發局也將通過完善制度、加大投入和強化監管等方式，確保政策的有效實施和執行。

順應ESG趨勢潮流，聖約翰科大將利用工科起家的背景優勢，與綠盟共同籌組台版的GX聯盟（Green Transformation, GX League），稱之為「新北市永續城市產學聯盟」。整合學校、綠能產業及培訓機構之特色，連結跨部會資源，除了強化產學合作、建置儲能產業園區實作基地及示範推動碳交易中心之外，也將共同爭取經濟部或教育部的科研計畫，打造高校綠色轉型聯盟。相信學生歷經這樣的培訓計畫磨練，必能厚植黃金就業力及實戰力，畢業後成為企業瘋搶的「綠領薪貴」。