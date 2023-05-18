讀博士班意願低成「國安問題」 頂大免學費搶人誘因仍不足

國內博士班求才若渴，國立陽明交通大學為網羅優秀學生，推出大禮包方案，博士生一、二年級學費全免，吸引年輕才俊投入學術界；清大、政大近年也推出多個獎學金方案攬才，但教育團體認為，博士生已是準研究員，如歐洲荷蘭不只學費低廉，更將博士視為正式職業，我國大學雖祭出免學費但力道仍不足。

陽明交大林奇宏校長表示，博士級研究人才是國家棟樑，也是學術研究、產業發展的推力。但近年社會經濟變動、高科技產業進展等因素，願投身博士研究的學子愈來愈少，恐造成高階研發人才斷層，是嚴重的國安問題。

陽明交大教務長陳永昇說明，博一、博二免學費概念來自國外全額獎學金，為鼓勵國內人才攻讀博士、減輕生計壓力，學校自112學年起實施博士生一、二年級免學費方案，預計可嘉惠約800名博士，一年需5000萬經費由校方自籌。開學前仍需由學生繳交學費，學期中若未休、退學，則頒以等值於全額學費獎學金。

然而根據教育部統計，107至111學年博士班在學學生數政大亦下降，維持在920人左右；清大則持平，人數約在1600百人上下。

政大教務長林啟屏指出，資通訊等學科博班生多有業界支撐，但人文社會科學較少，政大以人文社會科學為主，若讀到博士多是想進入大學任教，但近年教職稀缺，確實影響到學生投入博班的意願。

林啟屏也說，政大仍持續鼓勵年輕學子，學校設有卓政博士班獎助學金，可受領三年，同樣提供學費全免每個月再核發生活費。且博班生在學期間仍可擔任教學助理，具體了解教學現場。

清大教務長巫勇賢則談到，清大也提供校長獎學金，每個月發給學生2萬5000元，最多可領四年，若再申請到國科會優秀博士獎學金，一個月約可領6萬元。

但巫勇賢也表示，日前數間學校已和教育部開會，多反應獎學金是誘因但不是解方。半導體大企業雖發給博班生一年50萬高額獎學金，但並非所有領域都有業界支持，部分領域學生仍傾向博士畢業後進入學界任教，但近年退休金改革等狀況，多少讓學生卻步，直接影響投入博班的意願，就業環境待改善，才能讓博士生有更多期待。

一名劉姓博士生坦言，台灣學界師資清一色是洋博士，若攻讀博士是鎖定擔任大學教職，不會因為學費減免等誘因貿然投入，在於學界本身不愛自己培育的學生。

高教工會研究員陳柏謙分析，減免學費誘因不大，學生更關注進入博士後如何支撐生活。台灣的大學多建議博士兼課，但博士生鐘點費僅為講師級，即便一個禮拜兼課四學分，一個月也僅一萬多元。但如歐洲荷蘭等國，多已將博士當作正式、可維繫生活的工作，相較之下，單純減免學費仍嫌力道不足。

陳柏謙表示，國立大學都要減免學費吸引人才，私立大學博班招生困境更可想而知，建議國家跨部會審視博班困境、擬定政策，否則遲早面臨研究人才短缺的困境。