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輔大數位健康技術研討會 產官學促進照護品質

中央社／ 新北18日電

輔仁大學數據科學中心今天表示，數位健康技術應用在醫療健康領域，促進病患參與以改變生活形態、加強臨床實踐和健康政策間的溝通與協作，有助於提高病患照護品質與醫療效能。

輔大醫學院數據科學中心今天發布新聞稿表示，16日舉辦「運用數位弭平健保與臨床資訊落差，為民眾健康賦權」數位健康技術國際研討會，邀國內外專家學者探討數位健康在診斷、預測、治療的最新趨勢和應用，及健保給付的限制和挑戰。

台北醫學大學數據處數據長許明暉專題演講表示，數位健康技術應用，包含數據分析與運用、電子病歷、遠端診療、健康監測等，可突破過去的醫療限制，有助提升診斷、治療、預測疾病、研究發展與制訂政策。

衛生福利部中央健康保險署醫務管理組組長黃兆杰表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情更成為數位健康技術的加速器，他舉例，政府在疫情期間，推動與放寬遠距醫療、視訊診療等。不過，數位健康技術的推動仍需法源、財政、科技及真實數據等共同並進。

國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅說，數位健康科技更落實以病患為核心的醫療運作，搭配電子病歷、穿戴式裝置等，可更精準掌握身體數值、及生活型態改變對健康的影響，提升病患願意改變行為，提升醫療照護品質。

國立陽明交通大學前校長郭旭崧說，台灣的健保大數據像是個寶庫，蘊含豐富的健康訊息，值得更多產業學術界挖掘，提供民眾更好的醫療照護品質。

數位發展部數位產業署署長呂正華表示，數位健康技術的應用和發展，須產官學跨領域合作，高興輔大籌辦國際研討會，推廣台灣數位健康發展，攜手造福更多民眾。

輔大醫學院院長葉炳強表示，企盼海內外產官學專家，為數位技術在醫療健康領域的發展發揮影響力，提高病患照護品質與醫療效能。

輔大數據科學中心執行長蒲若芳表示，病患參與數位健康、加強臨床實踐和健康政策間的溝通與協作，可推動數位健康技術在醫療健康領域的應用與發展。

健保 輔仁大學

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