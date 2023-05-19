艱難的一屆！比爾蓋茲給2023年畢業生5大建議

哈佛大學知名中輟生比爾．蓋茲，日前在美國北亞利桑那大學發表畢業致詞，為畢業生們獻上「我希望曾在畢業典禮上聽見的五大建議」。他認為最難學會的是哪一項？又為何在母校及史丹佛後，蓋茲會選擇北亞利桑那做為人生第三場畢業致詞地點？

美國大學畢業季間，不乏各界名人返校向學弟妹分享人生甘苦。從未完成大學學位的比爾．蓋茲（Bill Gates），也曾返回哈佛大學發表畢業致詞。

5月13日，蓋茲前往美國北亞利桑那大學（NAU），為工程、資訊與應用科學，以及環境、林業及自然科學學院的畢業生們發表畢業致詞。這是現年67歲的他人生第三場畢業致詞。

蓋茲在大三便從哈佛大學輟學、與友人保羅．艾倫（Paul Allen）共同成立微軟公司。從未以畢業生身分經歷過這樣場合的蓋茲，在構思演說時，便決定以自己當年會希望在畢業典禮上聽見的話為分享重點。

以下為蓋茲與畢業生分享的五大建議：

第一，你的人生不是單幕劇

面臨職涯開幕秀的畢業生們，時常承受著龐大的抉擇壓力，認為第一份工作影響深遠。但蓋茲認為，無論是第一份工作、或是做了10年的工作，都不需要是終身的職業。

他自陳創業時，也以為自己一輩子都會為微軟服務，但現在將慈善工作視為正職。「改變想法或是開啟第二職涯不僅是可能的，」他說，也可以很棒。

第二，再聰明的人都可能感到困惑

蓋茲表示，職涯中總會遇上一些自己無法解決的問題，但不用驚慌，可以向聰明的人學習。重點是不要害怕發問，跨出自己已有知識的舒適圈，這也是學習新事物的第一步。

蓋茲強調，離開學校不代表學習也隨之結束。整個人生都應被視為學習的歷程。

第三，讓自己去做解決重要問題的工作

現前世界確實存在許多重要的問題，也有很多公司與產業對此做出回應，這代表你可以謀生、同時帶來改變。

「當你將時間花在解決重大問題上，這能激勵你繳出最佳表現。」蓋茲說，「這迫使你提升創造力，也賦予你的人生強烈的目的感。」

第四，不要低估友誼的力量

蓋茲舉例，共同創辦微軟的艾倫正是自己的學校同學，兩人有許多共同興趣，成為未來共事的基礎。

蓋茲描述，你的同學不只是和自己修同一門課的人，也是人脈，可能是未來的同事，以及寶貴的資訊、建議與支持的給予者。

最後一個建議，是蓋茲自認花費最長時間體悟、也最是受用的一個。就是：休息並不是懶惰的行為。

第五，休息並不是懶惰的行為

蓋茲表示，年輕時他不休假，甚至不度週末，還要求身邊的人也跟著工作很長的時間。他曾經從微軟辦公室監看公司停車場，注意哪些員工早早下班、哪些人待到很晚。

「但隨著我年紀增長，尤其是在成為父親後，」蓋茲說，「我了解到生活不只有工作。」

他提醒畢業生們要撥出時間來經營關係、肯定自己的成功，也花一些時間讓自己從失敗中站起來。「需要的時候，就休息一下。」蓋茲說，「這是你應得的。」

普及教育改革者，大學學位價值再定義

蓋茲說，2023年的應屆畢業生經歷特殊。入學不久，就碰上一生少見、改變人生軌跡的全球大疫情。這表示他們需要額外的韌性與勇氣來抵達畢業的終點線。他期許這批特別的畢業生也將為社會做出特別的貢獻。

過往，蓋茲只在2007、2014年，分別在母校哈佛大學及史丹佛大學發表過畢業致詞。第三站會來到海外知名度相對較低的北亞利桑那大學，是因為北亞利桑那大學（NAU）體現了蓋茲欲推廣的大學教育價值。

在部落格文章中，蓋茲解釋，美國大學學位的傳統價值，來自該校的聲譽與排他性。也就是這些學生申請入學時的成績與課外活動、以及畢業後是否找到高薪工作，其重要性勝過了學生在學期間獲取的技能。他寫道，「諷刺地，學生愈是容易註冊、容易畢業的學校，傳統上排名就愈低。」

透過基金會，蓋茲希望對大學學位的價值再定義。將重心移向教育的可獲得性、賦予學生的社會流動性，以及為社會做出的貢獻。而NAU是這種價值導向的教育體系中的新興領導者。

蓋茲舉例，NAU學生中非白人的比例相當高，許多人是本州的原住民或拉丁美洲裔，也有不少來自低收入家庭。NAU透過獎學金與其他計畫，為這些學生提供了向上社會流動的機會。例如，NAU協助申請未過的學生先轉入社區大學，再轉回NAU，其中不須二度申請。

蓋茲相信，提升美國接受高等教育的人口比例，不僅可提升畢業生的生活品質，也對公民社會有益。畢業致詞全文可見蓋茲部落格。

（本文出自2023.05.17《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）