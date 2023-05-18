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大學生都不印作業？影印店老闆嘆生意冷清 網點1關鍵：開「這學校」附近才有賺頭

聯合新聞網／ 綜合報導
大學時代不少人會到影印店列印作業，但一位網友表示，自己和新開影印店的老闆聊天時，發現即使該影印店開在大學附近，生意依舊十分冷清，讓老闆怨嘆不已。圖為輔仁大學周邊影印店。報系資料照／記者盧禮賓 攝影
大學時代不少人會到影印店列印作業，但一位網友表示，自己和新開影印店的老闆聊天時，發現即使該影印店開在大學附近，生意依舊十分冷清，讓老闆怨嘆不已。圖為輔仁大學周邊影印店。報系資料照／記者盧禮賓 攝影

現在學生都不影印了嗎？大學時代不少人會到學校附近的影印店列印作業，再將紙本報告繳交給老師。但一位網友表示，自己和新開影印店的老闆聊天時，發現即使該影印店開在大學附近，生意依舊十分冷清，讓老闆忍不住抱怨：「現在學生都不影印了嗎」。見此，其他網友紛紛熱議，指出現在學生對紙本的需求逐漸降低；更有人建議，影印店不只要選擇開在大學附近，更要看準學校的讀書風氣。

一位網友發文表示，自己家住在大學附近，前陣子新開了一家連鎖的影印店，某天原PO的公司需要影印文件，他便在下班後踏進了這間店，沒想到偌大的店面只有老闆一人。原PO影印時和老闆聊起生意情況，老闆便表示原PO是他今天第五個客人，並抱怨影印店已經開在大學附近，卻沒幾個學生來，如果店面要收掉，還要給付加盟連鎖違約金，讓影印店才剛開一個月的老闆唉聲嘆氣的說：「現在學生都不影印了嗎？」

貼文一出引起熱烈討論，網友們紛紛表示，現在許多學生都會使用iPad做筆記，連交報告也會直接將電子檔傳送給教授，對紙本的需求逐漸降低，「現在很多學生都是平板上課，不誇張，只帶平板而已」、「老師給PDF，學生用iPad做筆記」、「如果有電子檔的話，老實講平板要省多了，而且功能性又強太多」；甚至還有人笑稱「大學都要倒了，還開影印店喔」、「某方面是夕陽產業了，還敢開新的真的猛」、「改開賣吃的吧，學生不會每天印講義，但吃飯一定每天都要想」。

也有人依時間推測出這間影印店是在「學期中」開設，表示現在是影印的淡季，應等到學期或是畢業季才會有人潮，「開學才在印，都上一半了是要印什麼」、「影印店冷淡季就隨學生各種功課阿」、「剛開學不開，一個月前才開，生意當然不怎樣」、「開學、期中、期末還是很多人會影印的」、「大學生只有畢業專題才有機會去影印店」、「快到畢業季，要想辦法搶印畢業論文的」。

更有網友提出建議，表示開設影印店前不只要選擇在大學的附近，也要評估「學校的讀書風氣」，若是該校研究生多，便能抓準其列印論文的需求，不至於和現在一樣生意慘淡，「啥學校，研究生多嗎？」、「看什麼學校或地段吧？又不是隨便開隨便賺」、「印專題論文的時候印表機跟印鈔機一樣」、「有的影印店有提供膠裝精裝本服務啊，但也只有論文季有生意，一般人有書本釘裝需求也都會自己去找印刷廠了」、「我最後一次印整本內容的是碩士論文…我覺得研究生多的學校生意會比較好，若是糞校應該沒什麼人想唸它的研究所，在附近開店生意會很差喔」。

印刷業 大學生

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