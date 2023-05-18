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野鴿在校內飲水機築巢下蛋 東華大學已移除

中央社／ 花蓮縣18日電

東華大學因校園建築結構高大，引來野鴿棲息大量繁衍，長年鴿害嚴重，日前學生發現有野鴿在飲水機築巢下蛋。校方表示，不是首次發生，已將鴿巢移除，飲水機有QRcode可通報。

鴿子在理工二館飲水機築巢下蛋的照片在社群引起討論，學生貼出其他學院的飲水機也被鴿子佔領的照片，但還沒下蛋，網友留言「可能是其他鴿子去聲援反迫遷」，也有學生質疑「飲水機是很久沒人用嗎？」有人建議在飲水機上方蓋個巢。

還有學生貼出，原民學院的飲水機加裝小門的照片，防止鴿子進入。

國立東華大學今天回應，校內野鴿數量約2500到3000隻，數量最多時達5000多隻，因野生動物保育法第21條規定，除了避免危害公共安全、人類生命及傳染疾病、病蟲害等，不得獵捕或宰殺野生動物，校方針對建築易棲息採取驅離、防治作為。

校方表示，近年發現鴿子棲息位置有下移趨勢，會在樹上、斜屋頂或飲水機築巢，往好處想是野鴿防治有成效，原棲息地無法築巢，鴿子被迫下遷。

校方指出，鴿子到飲水機築巢已不是首次，基於安全及衛生考量，若有發現就會將鴿巢移除並遷到安全的地方，同時消毒清潔飲水機。

校方表示，飲水機貼有QRcode可線上通報修，若發生類似狀況可立即通報，學校設有專門清理鴿害髒污的清潔人員，會加強巡視，可能築巢位置，盡快移除。

飲水機 鴿子

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