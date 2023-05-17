清大教授吳泉源紀念講座 史欽泰談全資源經營的思維

「翻轉小確幸，成就大未來！」科技管理學院榮譽講座教授院長史欽泰在吳泉源教授紀念講座中，分享自己從台大、工研院到清大，這50多年來對台灣半導體產業與科學園區的觀察與經營的心得，鼓勵年輕人打破原有框架，勇於跳脫舒適圈並與外部資源連結。

這場講座由清大人文社會學院主辦，紫軾書院教育基金會贊助，為紀念已故教授吳泉源，並傳承他常年推動人文社會科學與產業變遷、科技社群跨領域合作的努力，紫軾書院教育基金會指定捐款作為清大「吳泉源教授紀念講座永續基金」，以每年獲利永續支持吳泉源講座。

史欽泰以「全資源經營的思維」為題，與在場師生分享，談到當年台灣在發展半導體產業時，面臨資金、技術、人才缺乏問題，特別是引進技術之後，如何建立與主流技術場域的連結更是關鍵。當時在加州矽谷設立辦事處，連結台美之間的人才與資訊，成為半導體產業發展的重要突破口。

他認為，台美間的資訊交流，後來亦形成了更大的社會網絡連結，促進不同產業與資金的交流，是台灣半導體產業前30年最重要的社會資源。

回顧工研院30年的經驗，史欽泰提出「ITRI全資源經營理念」的模型，強調資產不只有資金問題，有形資產、無形資產以及網絡關係都是經營上的重要資源。他特別提醒，全資源經營理念必須建立在三個重要的價值：「創新、誠信、分享」。

離開工研院後，史欽泰短暫的回到史丹佛大學，見識到史丹佛大學如何透過連結矽谷產業及校友的力量，打造出豐富的生態系統，使矽谷能夠不斷再生；談到台灣產業發展與對人力資源的培養，他認為學校要培養學生基本且能面對未來的能力，以及終生學習的態度。

為此，史欽泰於2004年接受清大聘任，返回校園培育人才。在清華期間，史欽泰透過早餐會、校友高峰論壇、清華創業日等活動，連結產業、學術界、校友、教授與學生，讓資訊、資源與人才能夠在清華聚集與交流。

他也鼓勵年輕朋友們打破原有框架，勇於跳脫舒適圈並與外部資源連結，他表示，科技的力量要與想像力結合，用技術、資金、管理與人脈，才能達成關懷、在地連結、生活、經濟成長的「桃花源」願景。