理科生怨教授只在乎「文組的東西」 網揭1現實：上班就知道了

簡報做得差代表程度差？有網友發文抱怨教授只看學生的簡報和表達能力，不在乎學生的研究有沒有料，批「既然這麼在乎這些文組或設計的東西，為什麼不一開始就招文科生」。對此，許多網友紛紛反駁，表示「一看就是沒工作過」、「表達能力決定下限，研究能力決定上限」。

一名理工相關科系的碩士生在Dcard以「碩班只在乎你的簡報和表達能力」為題發文，直指教授是根據學生簡報做得如何、是否精美，來判斷學生混不混、程度好不好，而不是去看學生是否能對已有的研究提出新的方向，並且實踐的能力。

原PO表示，沒有美術天分、不擅言詞或不太會向他人說明，「通通都會被教授扣上不認真、程度不好的標籤，誰管你實驗做得認不認真、規劃研究方向有沒有料或可行性之類的」。原PO因此抱怨，「既然這麼在乎這些文組或設計的東西，為什麼不一開始就招文科生」。

對此，許多網友持相反看法，認為原PO的論點有問題，「我認為簡報力、溝通力、表達能力不管在文組還是理組，都是很重要的能力耶」、「有沒有一種可能，是你表達得很差，讓教授難以理解你到底做了些什麼，有料的東西被你講到很沒料」、「一份研究好不好是看你會不會包裝」、「表達能力決定下限，研究能力決定上限」、「頂尖論文哪個不是美工、圖文表達、研究深度做得超好的，會溝通、表達再凝聚學術共識本來就是實力的一部分，要不要去國外研討會看看別人學術海報都做得多精美，之前和日本人交流，簡報一堆都當動漫在畫的，嚇死我了」。

有網友則點出簡報力的重要性，「一看就是沒工作過，就算是寫程式的也是要有大量溝通，而且和主管或老闆回報工作進度也要有技巧，讓他知道你是有在做事的」、「你以後上班就知道報告多重要了，不會報告就永遠在下面自己忙得很爽，會報告的早就升官發財了」。