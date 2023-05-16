拉拔3孩長大！國中學歷媽鼓起勇氣報名大學 女兒見爸「1舉動」失望透頂

有些父母長輩因為環境、家裡經濟等因素，年少時沒向上攻讀學業，對他們來說，沒繼續讀書是一種人生遺憾。近日一名女網友表示，自己媽媽國中畢業，一直對學歷很自卑，和爸爸結婚後，也是全力在養育孩子，最近媽媽在朋友介紹下報名大學的法律課程，想進一步進修學業，但爸爸沒有喜悅之情，只冷回一句話，令母女倆當場愣在原地，女網友直呼很難過，「我其實不懂爸爸為什麼不高興，媽媽有一個機會可以增長學習不好嗎？」。貼文曝光後，引發網友討論。

原PO在Dcard發文透露，媽媽自國中畢業後就沒繼續念書，爸爸則是高中學歷，兩人相識結婚後，生了她和兩位手足，因為媽媽負責料理家中事務，大大小小的開支都是靠爸爸的工作薪水。原PO接著說道，媽媽一直很在意學歷，在孩子求學階段，不免會和其他家長做比較，總羨慕對方學歷「很菁英」，並產生自卑感，「但我完全不在乎，因為我覺得我爸媽是世界上最好的爸媽」。

最近原PO媽媽在朋友介紹下，報名一所大學的法律班，不僅能學到法律知識，也能進修學業，媽媽感到既期待又興奮，原PO也給予大力支持。豈料，有一次媽媽將消息告訴爸爸時，卻遭對方狠狠潑冷水回應「關我屁事」，令一旁的原PO看傻眼，不解爸爸為何做出如此心寒的舉動，讓母女倆都很難過。

原PO表示，自己碩士畢業，和男友也有學歷差距，但還是能互相扶持照顧，實在不懂爸爸心思，「可能因為我媽有大學學歷就比我爸還高，所以我爸不開心？」，也不知道如何協調爸媽紛爭，並發文尋求網友意見。

貼文一出引發討論，網友紛紛留言，「通常這種反應99%跟玻璃心有關，覺得妻子比自己厲害很丟臉、妻子眼界寬闊之後不聽話、覺得一家之主的地位受到威脅等等，總之就是大男人主義作祟」、「我猜是爸爸怕媽媽上課會排擠到家務的時間，基本上就是自己利益優先，可能也曾經反對媽媽去上課，所以語氣很差」、「一定要鼓勵媽媽堅持下去，有自己想做的事情真的很棒，尤其都這個年紀了還想著踏出去看看外面，真的很值得鼓勵」。

也有人曾遇到類似情況提出解方，「如果怕因為爸爸的不開心導致媽媽不敢去做想做的事的話，可以試著也鼓勵爸爸多去參與一些新的事情，社區大學或是做志工，只要能跟人增進互動都不錯」、「不如說服你爸爸一起去報名讀書？這樣有共同課程和話題也可以一起進步！」。