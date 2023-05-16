成大校長沈孟儒：未來兩年培養3分之1以上老師跨域研究量能

成大新任校長沈孟儒2月上任以來，積極展開校務工作，他表示，跨越的合作是教學未來的發展方向，成大將每年投入上億元的經費，協助老師提出跨域研究計畫，期待在2年之後，至少有3分之1的老師有跨越的經驗，協助學生發展。

沈孟儒在去年底的校長遴選中，上演大驚奇劇碼，原本想連任成大醫院院長，卻跌破眾人眼鏡，成為新校長的黑馬，而他在上任後，坦言校長並非人生原有的規畫，但既然有了新工作，就要全力去做。過去是婦產科的醫師、醫院院長，一切講究效率，但做了校長，要面對校內多樣化不同的聲音，同時教育是百年大計，腳步就要放緩，花更多的時間與耐心溝通，為學校發展與師生的服務做到最好。

他上任後，針對學生推出心理假、心理諮商等服務，以醫師的角度，希望學生在課業的壓力下，有更健康的身心應對，而對教職員工也推出成大醫院就醫折扣、免費健檢等，把大家的身體顧好。他還發揮過去當醫師時巡房的習慣，把校園當成病房，有一次學生在假日的深夜，忘記帶宿舍鑰匙，竟然是校長剛好路過，幫忙開門，相當驚訝，而他也要求行政主管，都要「巡房」，掌握校園裡的大小事。

他表示，老師都需要有研究資源，扣合未來的教育目標，學校將每年提供上億元的經費，讓老師申請150到200個跨域研究計畫，以培養跨域人才。