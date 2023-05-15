嘉義大學智能養殖中心啓用 養殖科技化助青年返鄉

嘉義大學水生生物科學系今天在蘭潭校區舉辦水產養殖研究中心暨智能養殖教育訓練中心啟用典禮。嘉大表示，中心未來提供養殖業者配置智能養殖設施使用時的學習與參考場域，培育智能養殖人才善盡大學社會責任，進而協助青年返鄉，解決農村人口老齡化。

嘉義大學表示，雲嘉南地區是台灣農漁業主要的生產區，嘉大地處於雲嘉南區樞紐，近年來積極投入智慧農、漁業的技術發展與研究，希望藉此協助青年返鄉，解決農村人口老齡化。

在農委會漁業署經費補助下，中心內各項智能養殖設施，包括水質監測系統、自動投餌機及智能電箱等，未來透過該中心的示範模組及開設之各項養殖管理訓練課程，將可提供養殖業者配置智能養殖設施使用時的學習與參考場域，為培育智能養殖人才善盡大學社會責任。

嘉大校長林翰謙表示，水產養殖研究中心由水生生物科學系結合智慧農業戰情中心組成跨領域教師團隊，運用專業的技術及知識，可協助雲嘉南水產養殖產業之發展，包括水產品溯源管理制度推廣及輔導、各類水產品產業調查、文蛤養殖環境科學化管理技術的建立、牡蠣養殖及相關生態調查等，在漁業署的支持下，讓嘉義大學有機會將理論結合實務，推廣到業界，協助農民提升養殖技術。

水生生物學系主任陳淑美表示，養殖勞動人口高齡化，養殖知識及經驗傳承正面臨斷層，青年返鄉從事水產養殖產業無法短時間汲取完整經驗，智能養殖教育訓練中心提供養殖業者快速且正確的學習管道。此外，智能養殖設施數據的蒐集與模式的建立，可以讓養殖業者透過行動電子裝置，簡化日常養殖管理程序及時間，讓養殖業也能邁向數位科技化經營。