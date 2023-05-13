說台語嘛也通 成大團隊開發「台華語點歌APP」免費下載

國立成功大學資訊工程系教授盧文祥、工業設計系教授張婉鈴率研究團隊，開發「台華點歌」APP。台語是許多長輩的主要語言，此APP最大特色在於搜尋歌曲時說台語嘛也通。母親節到來，歡迎大家為媽媽、長輩下載「台華點歌」APP，隨時隨地點歌、聽歌、練歌。也讓長輩們感受到科技進步，分享成大研究團隊的研究成果。

該點歌APP，共有4大特色：台語語音搜尋功能、設有「個人歌本」欄位，可以分類紀錄自己喜歡的歌曲、歌曲練習，選擇歌曲即連結到YouTube瀏覽歌曲影片、針對APP使用者所點選的歌曲，設計出點歌排行榜。

「台華點歌」APP下載之後以華語、台語搜尋歌曲都沒問題，也可手動文字輸入搜尋。盧文祥教授表示，接下來還會陸續加入客語、英語、印尼語、日語等語音搜尋歌曲的功能。目前「台華點歌APP」裡的台語歌本，收錄了至少8千首台語歌曲。華語歌本裡至少有1萬首，日後會再加入日本語歌曲。

盧文祥教授團隊，是台灣少數研究台語語音辨識、語音合成、台華語翻譯的團隊。盧文祥教授表示，台語語音辨識，是他率領的「多語心智服務實驗室」的研究重點之一。多年研究下來，台語語音辨識的精準度約在9成上下。

「台華點歌」APP，可以在Android系統免費下載，iOS系統尚未上架。民眾在手機APP商店以關鍵字「點歌APP」、「台語點歌APP」都可以搜尋到。

母親節到來，盧文祥教授、張婉鈴教授團隊祝天下媽媽，母親節快樂，歡迎長輩們下載「台華點歌APP」，天天點歌、天天開心。