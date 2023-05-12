高師大校長遴選 副校長王政彥以最高票出線

國立高雄師範大學今天遴選第9任校長，由副校長王政彥以最高票「出線」，獲選為新任校長，8月1日交接，現任校長吳連賞將轉任特聘教授。

高師大這次校長遴選共3位候選人，4月11日安排說明治校理念，徵詢全校專任教師意見與投票，有2名候選人通過二分之一同意票數門檻。19名校長遴選委員今再邀請兩位合格校長候選人完成治校理念簡報，並接受嚴謹詢答，投票結果由現任副校長王政彥獲得過半同意且最高票，當選高師大新任校長。

王政彥於國立政治大學取得學士、碩士及博士學位，也在英國倫敦大學教育學院拿到博士，具有「雙博士」學位。歷任高師大成人教育研究中心主任、成人教育研究所所長、進修暨推廣部主任、教育學院院長、教務長、校務研究中心召集人及副校長等職務，資歷完整，教學與研究成果豐碩。

王政彥表示，他的治校理念是建構「小而美」的精緻大學，並以「顧客導向的服務領導」與「營造優質的校園體制」作為願景。數位時代社會變遷迅速，不能坐等改變，而需要積極面對改變、主動求變，以創造機會，增進教職員工生及學校整體的競爭力。