快訊

周揚青臉腫嘆「面目全非」 機場過不了臉部辨識被要求報身分證號

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高師大校長遴選 副校長王政彥以最高票出線

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
高師大今天辦理校長遴選作業，由副校長王政彥以最高票出線，成為新任校長。記者王昭月／翻攝
高師大今天辦理校長遴選作業，由副校長王政彥以最高票出線，成為新任校長。記者王昭月／翻攝

國立高雄師範大學今天遴選第9任校長，由副校長王政彥以最高票「出線」，獲選為新任校長，8月1日交接，現任校長吳連賞將轉任特聘教授。

高師大這次校長遴選共3位候選人，4月11日安排說明治校理念，徵詢全校專任教師意見與投票，有2名候選人通過二分之一同意票數門檻。19名校長遴選委員今再邀請兩位合格校長候選人完成治校理念簡報，並接受嚴謹詢答，投票結果由現任副校長王政彥獲得過半同意且最高票，當選高師大新任校長。

王政彥於國立政治大學取得學士、碩士及博士學位，也在英國倫敦大學教育學院拿到博士，具有「雙博士」學位。歷任高師大成人教育研究中心主任、成人教育研究所所長、進修暨推廣部主任、教育學院院長、教務長、校務研究中心召集人及副校長等職務，資歷完整，教學與研究成果豐碩。

王政彥表示，他的治校理念是建構「小而美」的精緻大學，並以「顧客導向的服務領導」與「營造優質的校園體制」作為願景。數位時代社會變遷迅速，不能坐等改變，而需要積極面對改變、主動求變，以創造機會，增進教職員工生及學校整體的競爭力。

投票 校長遴選 主任

延伸閱讀

偏鄉小校成功翻轉 嘉縣溪口柴林國小吸引日本學者觀摩

籃球／陳將双現身國小聯賽 回憶小學打球快樂滋味

高師大攜手緯創資通簽署產學合作 培育國際專才

國立台南大學新任校長 由原副校長陳惠萍升任

相關新聞

高師大校長遴選 副校長王政彥以最高票出線

國立高雄師範大學今天遴選第9任校長，由副校長王政彥以最高票「出線」，獲選為新任校長，8月1日交接，現任校長吳連賞將轉任特...

成大開發「台華點歌APP」 搜尋歌曲說台語嘛會通

台語是台灣許多長輩的主要語言，在母親節前夕，成功大學宣布開發出「台華點歌APP」，供大眾免費下載，最大特色是搜尋歌曲時，...

南應大HTC宏達電簽產學合作意向書 推虛擬實境發展

台南應用科大今宣布與HTC宏達電簽訂產學合作意向書，攜手推動虛擬實境產學合作，要「為台灣元宇宙發展注入新動能」。校長楊正...

南科園區事業廠商南台科大辦交流座談聚焦智慧製造技術

南台科大與中華民國南科園區產學協會舉辦「園區事業廠商交流座談聯誼會」，邀請聯電、台灣默克集團、啟碁科技、盟立自動化、能元...

南應大學生囊括單人競速整床前兩名 他還再獲最佳態度獎

台南應用科大今表揚旅館管理系業界專技教師陳進興與他指導的學生林立恩、吳采芠，前天贏得台灣「就業菁英盃」餐旅服務技能競賽，...

空中大學攜手中台神學院 合推「社區宣教副學士」學程

國立空中大學副校長沈中元和中台神學院院長趙大衛，宣布合作開設「社區宣教副學士」專班學程，這項合作對於教育領域具有重要意義...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦