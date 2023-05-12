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Meta攜手政大成立XR實驗室 傳院學生加碼發20萬獎學金

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
「傳播學院XR中心實驗室」是臺灣第一所大學與Meta的XR合作計畫。圖／政大提供
「傳播學院XR中心實驗室」是臺灣第一所大學與Meta的XR合作計畫。圖／政大提供

國立政治大學傳播學院與Meta今（5/12）宣布成立「傳播學院XR中心實驗室」，也是台灣第一所大學和Meta的XR合作計畫。實驗室將配置20台Meta Quest 2 VR頭戴式裝置，提供包括擴增實境、虛擬實境、混合實境等全方位沉浸式體驗，提供政大傳院XR科技相關研究與課程基礎設施，Meta亦於政大傳院設置研究獎學金，鼓勵元宇宙、人工智慧研究，每人最多可獲20萬。

校長李蔡彥表示，榮幸見證政大與Meta的合作，也很高興政大在數位科技領域上更加成長。他提及，身為XR領域學者，透過與Meta團隊、傳播學院教授的交流中，自己也學到許多新知識。

Meta台灣暨香港總經理、政大校友潘先國表示，Meta自去年5月在台灣成立全亞洲第一座「元宇宙 XR Hub」後，便持續投入相關資源於XR人才培育，包括成立元宇宙培訓學院、舉辦AR黑客松競賽等。今日Meta再與政治大學合作，將XR人才教育深入校園扎根，藉此幫助學子發展 相關研究，儲備創新能量。

除了建置實驗室，為支持學生投入科技領域範疇研究，政大也指出，也與Meta合作設置研究獎學金，鼓勵元宇宙、人工智慧或社群平台相關研究，研究主題涵蓋政策、科技治理、永續發展等面向。

政大指出，政大傳播學院也是Meta在台唯一提供獎學金的機構，獎學金分為學位獎金和論文獎金，每年獎助兩名碩士完成學位，每人可獲台幣20萬元，並鼓勵碩、博士生於國際研討會及優良期刊發表論文。

此外，政大傳播學院和Meta將合作開設新興互動科技與數位內容傳播的理論與實務課程，邀集Meta講師或各界專家講授新興互動科技趨勢、應用、法規、設計等面向主題，旨在讓學生了解最新的技術和應用，並將其應用到實際場景中，進而培養新興互動科技研究人才，作為推廣新傳播科技的種子教師。

政大 社群 擴增實境

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