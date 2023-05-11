台大性平委員選舉現「奇葩法律系學生」 網驚不妙：司律100%被刷掉

近日台大學生會進行九合一聯合選舉，其中性別平等教育委員會學生委員9位候選人的選舉公報，有1人的政見過於奇葩引起注意。除此之外，他曾被送過性平會，也送過別人去性平會，網友看了驚呼「這個經歷不太妙啊」。

該7號候選人陳同學，是法律學系財經法學組二年級學生，經歷中表明是嘉義人，高中自學，目前是台大法律學系雙主修哲學系，正在修婦女與性別研究學程，曾休學兩次，被送過性平會，也送過別人去性平會。他上學期跟管院女生告白被友善拒絕，甚至把椰林大道的椰子樹整棵砍掉，自曝私生活與阿嬤發生過性行為，更強調是真的。

陳同學政見列出20項，開頭還先打趣說「我沒有帶證件，所以只能給大家看政見」，網友們閱讀後特別提到以下8項：

2.每間女廁、男廁、無障礙廁所、性別友善廁所都要放共享生理用品盒。（有些男生也需要衛生棉！） 3.校內每棟建築都應該要有性別友善廁所。 5.男生宿舍禁止生理女性過夜，尤其男一舍，必須嚴格落實相關規定。 6.所有的校內文件、證明取消性別欄位，打造無性別校園。 8.每週寄EMAIL給全校師生「你今天有被性騷擾嗎？」，提醒全校師生勇於、及時舉報性平事件，因為過往曾有同學在事件發生後很久才申請調查，導致證據不足的案例。 12.禁止在校園週邊吸菸，因為吸菸的動作類似於嬰兒吸吮乳頭的行為，有性暗示的嫌疑。 ※ 提醒您：抽菸，有礙健康 13.禁止在校園各處使用火，因為最早的點火方式是利用摩擦生熱的原理，而原始人之所以會在自然環境中到處嘗試摩擦，是因為摩擦性器官會導致快感，因而才有這種象徵行為。如果我們覺得不應該公開從事性行為，就不應該公開用火。 14.運動會各賽事取消性別分組，改以體內睪固酮濃度分甲、乙組。

網友轉傳至Dcard表示「超好笑，我們台大同學真有才」，有人說「12條笑死」、「鮭魚後繼有人」，但大多數人反而認為「高智商的笑點是不是都有一點怪怪的啊」、「我覺得超無聊，難怪我讀逢甲」、「跟阿嬤？？？」。

對於政見部分，網友們回應「看到男生也需要衛生棉，我哭死，竟然有人懂我」、「依睪固酮濃度分組這個想法太酷了吧，好好奇他怎麼想到的」、「政見5＆6是不是有小衝突」，還有同校生留言「身為正在修婦研導的人我覺得他政見3、6、14還不錯，其他不予置評」。

不過他的參選也引起爭議，有人批評「這些政見和經歷，有點可怕」、「女權大將可能覺得不好笑」，「以他來說，如果將來司律進三試這個資料被調出來，100%會被刷掉」。