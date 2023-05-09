快訊

曹興誠公開信致郭台銘 「感覺你真的想當總統」

女童走斑馬線被撞死...家屬悲痛招魂「爸爸幫妳討回公道」 擲3個聖筊

范冰冰終極素顏照流出 數萬網友全看傻「無法形容」

不畏逆境在校取得5證照 東專林文宇摘星進入屏科大

中央社／ 台東縣9日電

家境清寒的台東專科學校高職部學生林文宇，不畏逆境在校期間取得5張證照為宜花東土木科之冠，高職科技繁星放榜，以全國土木建築群第2名摘星，進入第一志願屏科大就讀。

國立台東專科學校今天新聞稿表示，高職科技繁星入選管道，全國公立科技大學僅錄取45名高職生，今天放榜，東專附設高職部土木科林文宇，以土木與建築群「全國第2名」成績，錄取國立屏東科技大學水土保持系。

台東專科學校表示，林文宇出生台東市，來自低收入戶、單親家庭，國中時期非常喜愛繪畫與模型製作，所以從小就對這個領域很感興趣，國中畢業選擇東專附設高職部就讀。

他不畏逆境，在校期間的工程測量、手繪製圖，電腦製圖、模型製作等專業都在水準之上，尤其在快速設計部分更是箇中翹楚，3年來在老師指導下，先後獲得「110年全國快速設計競賽優勝」、「111年全國抗震大作戰佳作」、「112全國木橋載重創新設計競賽第3名」，競賽成績亮麗。

在校期間更獲得「丙級測量技術士、丙級建築製圖應用 （手繪）技術士、丙級建築製圖應用 （電繪）技術士、乙級工程測量技術士、TQC基礎建築及室內設計立體製圖」等5張證照，考照率為宜花東土木科之冠，表現優異。

林文宇表示，自己名次雖然可以錄取更前段校系，但心中第一志願是屏科大水土保持系。因為台灣近年來大規模災害與環境問題持續引起關注，可見水土保持的重要，希望未來能以這個專業回饋故鄉。

他說，父親在自己13歲時過世，感謝母親獨力撫養他與弟弟長大，高職3年也非常感謝張恒瑋、張凱翔老師照顧與栽培，除了專業能力，校內管樂社也讓他學習薩克斯風演奏能力，豐富高職生活，證明「當年選擇進入技職體系是正確的」。

建築 台東

延伸閱讀

數位證照 6成8優先錄取 2成4調薪 平均薪資多5733元

避免山域事故發生 花蓮議員籲培訓族人考取嚮導證照

弱智學員風雨無阻15年學烘焙還考取證照 現盼教室大樓不漏雨

屏科大新增心理健康假 盼學生正視自身負能量

相關新聞

台大畢典邀「身價千億大咖」致詞 校友們瘋狂：想再畢業一次

台灣大學5月27日將舉行111學年度畢業典禮，5日台大也在臉書宣布重磅消息，當天將邀請到「顯卡教父」黃仁勳擔任畢典致詞嘉賓，吸引許多學生及校友關注...

廉政署撤出興大？ 校方：移至興創基地「有獨立出入口」

廉政署中部地區調查組原定搬至興大台中校本部，經本報日前報導，引發質疑違反「軍警檢調不入校園」。立委游毓蘭在臉書貼文「廉政...

支援學研界發展系統晶片 國研院開發客製化設計平台

「前瞻半導體與量子」是國科會八大前瞻科研平台之一，國家實驗研究院半導體中心執行國科會政策，開發「客製化系統晶片設計平台」...

大學求生術／少子化衝擊 大學不想滅頂只得另找藍海 甚至出招「外送」師資

少子化風暴來襲，111學年度有19所公私立大學註冊率，不到6成「淹水線」，5年後大專新生人數將再減少3.5萬人，恐有40所私立大學面臨退場。一位大學校長感嘆，少子化浪潮實在太嚴重，紅海裡競爭太激烈，就必須去找藍海，近年有學校師資外送，飄洋過海到外島招生開課；有學校嗅到毛小孩600億商機增班招生；也有學校重整員生消費合作社，自產「黑白雙將」等商品，營業額衝上2300萬；今天起推出的系列文章，一起來看看他們是如何找到藍海不被滅頂。

朝陽科大國際文化周 外籍生交流

朝陽科技大學辦學成績受國際矚目，連續6年進入英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名，校內來自他國的大學和研究所師生達千人，彷...

從「蛋黃區」移到「蛋白區」！ 廉政署中調組仍在中興大學

廉政署中部地區調查組原訂遷入中興大學校本部，舊園藝系館已裝修並掛牌，預計六月正式遷入。不過記者直擊發現，舊園藝系館內玄關...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦