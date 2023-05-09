不畏逆境在校取得5證照 東專林文宇摘星進入屏科大

家境清寒的台東專科學校高職部學生林文宇，不畏逆境在校期間取得5張證照為宜花東土木科之冠，高職科技繁星放榜，以全國土木建築群第2名摘星，進入第一志願屏科大就讀。

國立台東專科學校今天新聞稿表示，高職科技繁星入選管道，全國公立科技大學僅錄取45名高職生，今天放榜，東專附設高職部土木科林文宇，以土木與建築群「全國第2名」成績，錄取國立屏東科技大學水土保持系。

台東專科學校表示，林文宇出生台東市，來自低收入戶、單親家庭，國中時期非常喜愛繪畫與模型製作，所以從小就對這個領域很感興趣，國中畢業選擇東專附設高職部就讀。

他不畏逆境，在校期間的工程測量、手繪製圖，電腦製圖、模型製作等專業都在水準之上，尤其在快速設計部分更是箇中翹楚，3年來在老師指導下，先後獲得「110年全國快速設計競賽優勝」、「111年全國抗震大作戰佳作」、「112全國木橋載重創新設計競賽第3名」，競賽成績亮麗。

在校期間更獲得「丙級測量技術士、丙級建築製圖應用 （手繪）技術士、丙級建築製圖應用 （電繪）技術士、乙級工程測量技術士、TQC基礎建築及室內設計立體製圖」等5張證照，考照率為宜花東土木科之冠，表現優異。

林文宇表示，自己名次雖然可以錄取更前段校系，但心中第一志願是屏科大水土保持系。因為台灣近年來大規模災害與環境問題持續引起關注，可見水土保持的重要，希望未來能以這個專業回饋故鄉。

他說，父親在自己13歲時過世，感謝母親獨力撫養他與弟弟長大，高職3年也非常感謝張恒瑋、張凱翔老師照顧與栽培，除了專業能力，校內管樂社也讓他學習薩克斯風演奏能力，豐富高職生活，證明「當年選擇進入技職體系是正確的」。