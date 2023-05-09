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台大畢典邀「身價千億大咖」致詞 校友們瘋狂：想再畢業一次

聯合新聞網／ 綜合報導
台大27日將舉行111學年度畢業典禮，當天將邀請重磅嘉賓擔為畢業生致詞。圖／聯合報系資料照、路透（合成圖）
台大27日將舉行111學年度畢業典禮，當天將邀請重磅嘉賓擔為畢業生致詞。圖／聯合報系資料照、路透（合成圖）

台灣大學5月27日將舉行111學年度畢業典禮，5日台大也在臉書宣布重磅消息，當天將邀請到「顯卡教父」黃仁勳擔任畢典致詞嘉賓，吸引許多學生及校友關注，紛紛敲碗能夠有線上直播，想一探黃仁勳的成功之道。

黃仁勳為晶片大廠「輝達NVIDIA）」執行長暨創辦人，29歲時便與友人共同創辦輝達，不僅在2021年上榜時代雜誌「百大最具影響力人物」，也曾登上美國財經雜誌《霸榮》（BARRON’S）全球最佳執行長名單。

隨著AI近來受矚，被視為主要受惠者的輝達，股價水漲船高，目前市值達逾6,800億美元，躍居美國第五大市值最高企業，僅落後於蘋果、微軟等科技大廠，黃仁勳身價更飆破241億美元（逾新台幣7400億元）。台大也在92週年校慶大會上頒發名譽博士學位給黃仁勳，感謝他為人工智慧帶來的革命性進展。

輝達執行長黃仁勳。記者張文馨／攝影
輝達執行長黃仁勳。記者張文馨／攝影

消息一出，應屆畢業生、校友都爭相留言朝聖，「可以拿顯卡排隊簽名嗎，在線急」、「該不會是合成的影像搭配ChatGPT吧」、「可以再畢業一次嗎」、「太神啦」、「股東可以參加嗎」、「早知道就申請延畢八年了」、「難得有參加畢業典禮的理由了」、「台大學生校友買顯卡會打折嗎」。

然而據外貿協會日前透露，黃仁勳將回台親至「台北國際電腦展（COMPUTEX 2023）」現場發表主題演講，該演講將於5月29日在南港展覽館舉行，恰與台大畢業典禮相差兩天，學生好奇黃仁勳是否會親自出席致詞，結果待當天揭曉。

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