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網列舉「壞教授」九大特徵！最慘當工具人、延畢 連畢業都搞你

聯合新聞網／ 綜合報導
一名學生在網路列舉了「壞教授」的九大特徵。圖為示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage
一名學生在網路列舉了「壞教授」的九大特徵。圖為示意圖，非新聞當事者。圖片來源／ingimage

讀大學、研究所的時候，可能遇到許多不同教學風格的教授，有些教授教學方法有趣還能增加學生學習動機，受到學生青睞；而有教授則可能被學生們歸類在「壞教授」，甚至有網友擔心，壞教授可能會影響心理健康。而壞教授究竟具備什麼特質呢？有網友在Dcard以「甚麼樣的教授最可恨？」發文列舉了壞教授的九大特徵。

1.愛畫大餅：有些教授嘴巴說說而已，例如「這篇論文發表後，就可以用這篇論文當成碩論畢業了」，殊不知成功發表後，又要接著一篇。

2.都是為學生好：這類的教授只會說為了學生好，發論文對學術前景很有幫助，實際上是為了他自己升官或面子。

3.畢業時間一延再延：說好一年畢業，變成兩年，再來三年、四年，狠一點休學後再讀第五年，因為他們是教授的的論文生產工具，教授捨不得讓他們走。

4.拿畢業來威脅學生：沒有工作和休息時間的分界線，隨時都會找人，找不到就生氣，拿畢業來威脅。

5.發論文記得把教授名字掛第二作者：教授對最新的研究一概不懂，學生研究的問題也一問三不知，只知道圖片排版(a) (b) (c) (d)要整齊的在一條線上、發論文記得把他名字放在第二作者、提一堆不合理的研究要求。

6.整天吹噓自己很大牌：整天說自己多厲害、多屌、多大牌，現實是被大部分教授排擠，口委找半天沒人幫忙。

7.瘋狂利用學生打雜：利用學生打雜，像是寫書、審查論文、開車接送、幫買午餐晚餐等。

8.畢業前搞你一下：口試前夕、離校前夕等突然要求修改碩論，做無數個延伸研究，即使不是必要的，也要搞你一下，打亂你的計劃，不能舒舒服服的畢業。原PO舉自己的例子，原本規劃好離校後放兩個月假上工，搞一下直接變成拿到畢業證書兩天後上工。

9.羞辱學生：羞辱學生、性騷擾學生、傳播自己的政治立場等。

原PO在貼文表示，壞教授真的會讓人心理出疾病，因為壞教授的行為，讓在同樣的實驗室成員中，有一人因為心理疾病休學，且即使休學之後還被要求發論文；其中也兩個成員讀到碩四選擇轉實驗室、一個念了五年沒畢業而被退學，博士班的學生也有念九年而被退學，導致出去了沒公司敢要他。

他建議，大家找教授的時候多打聽，絕對不能有只要夠認真就能畢業的想法，很多時候是身不由己的，只要台灣的教育制度沒有改變，教授就是擁有你生殺大權的長官，他要你當他狗也沒有辦法反擊。

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