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中州校地受矚目 員林探詢者眾

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

中州科大申請退場基金代墊一點二億元，用於至退場前的營運，由於設校基金已用罄，屆時將處分校產返還代墊款。實際上，中州科大地段佳，員林地方探詢者眾，教育團體也認為，中州一案不至於無法返還代墊款，但若學校地段不佳或校地小則可能賣不掉。

教育界人士私下透露，中州科大位於彰化員林精華地段，校地價值遠超過一點二億元。在有土斯有財的觀念下，地方非常關注中州科大校地未來何去何從。

技職司副司長柯今尉表示，以中州科大現有校產應不會發生無法償還的狀況，且退場基金的墊付債權會優先於普通債權，墊付款會優先收回。

高教工會組織部主任林柏儀表示，退場基金規模逾廿億，依規定代墊款不能超過前一學年度學校決算，代表代墊數額最多就是該校一學年經費，觀察近年退場學校的會計師財報，多不會有代墊太多，清算後卻仍不夠償還的狀況。

但林柏儀表示，學校要清償債務、返還代墊的退場基金前需處分校產，重點便在於學校土地等財產是否能順利拍賣償還，由於退場學校都是教育用地，買方市場較小，若學校地段不佳或小校則可能賣不掉。

林柏儀推估，若要拍賣校產土地，屆時進場的多是和地方政府有合作關係的開發單位，如地方政府盼經營長照，協調業者進場認購土地，再變更地目為長照用地。

長照 員林 彰化

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