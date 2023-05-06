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外送員入校送餐要50元押金換證 清大校方研議檢討

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
外送員到清華大學送餐得停車繳交50元押金換證。記者張裕珍／攝影
外送員到清華大學送餐得停車繳交50元押金換證。記者張裕珍／攝影

新竹清華大學、陽明交通大學都是外送員美食外送熱點，有外送員向本報投訴，表示到清大送餐必須繳50元押金換證才能入校，並限制只能光復路前門進出，加上校內減速坡多，對比交大相當不便。清大回應，換證是為總量管制，有鑒於外送發展趨於穩定，近期將檢討換證等進出管理政策。

朱姓外送員說，清大要求外送員騎車入校必須先在警衛室換證，並要求要收50元押金，離校再憑證拿回50元押金，但旁邊的陽明交大向來只要求手蓋章就好，相對簡便許多。他認為，清大做法猶如防賊一般，希望比照交大運作方式，不要再要求換證。

朱姓外送員也說，清大是新竹市熱門的外送地點，幾乎天天都有單，但校園內道路的減速坡過多，時常送餐送到飲料、餐點溢出來，學生為此客訴、給外送員差評，可能被平台停權，外送員到清大送餐「總如坐針氈」，希望校方能聽見外送員的心聲。

新竹市平台外送從業人員職業工會理事長文萬華認為，清大收取押金換證屬校園自治事項，他予以尊重，就工會立場不會苛責校方，認同是校方便於校園管理的規範，至於減速坡用意也是在於減速慢行，是規範所有入校車輛，希望外送員都能小心行駛。

文萬華則提到，對外送員困擾的狀況還有清大規定只能從光復路校門前進前出，寶山路後門仍不得進出，交大則是前後門都開放。他認為應該可以比照前門管理讓後門也能進出，外送員就不需要從寶山路繞一大圈到前門光復路，也避免棄單、轉單。

清華大學回應，為祭出押金換證措施是為了總量管制，因為近年外送員成長迅速，尖峰時段橫衝直闖的機車很多，曾引發學生反彈，所以校方才會統一規範在光復路的北門進出、換證，但隨著外送平台發展穩定、出入外送員數量已能掌控，近期將檢討是否延續換證措施，一旦調整也將不再限制只能於同一個門口進出。

至於清華大學校園內的減速坡設置，校方強調，會有減速坡是為了校園交通安全，若行車感覺顛簸，就意味著行駛速度過快，校園內有限速規定，希望用路人都能遵守。不過部分減速坡更能較為陡峭，之後將全面檢視減速坡的規格，調整更為一致性。

外送員 清大 陽明交大

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