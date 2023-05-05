蕭壠駐村藝術家進入校園 與成大創產所交流創作經驗

為迎接台南400年，蕭壠國際藝術村邀請荷蘭駐村藝術家奧古斯特 H.羅內(August H．Roenne)，與成大創意產業設計研究所學生對談，分享這次駐村計畫與探討創作的在地性。

蕭壠國際藝術村與荷蘭當代藝術機構iii共同規劃的台荷跨海交流特展將於6月開展，荷蘭駐村藝術家奧古斯特創作之餘，也尋求與在地連結。今天在國立成功大學創意產業設計研究所，分享個人創作經歷、駐村計畫，透過與現場學生深度對談創作在地性，以及台、荷藝術家對於2024年不同的詮釋方向等議題，引發現場創產所學生熱烈迴響。

台南市政府文化局今天新聞稿表示，奧古斯特擅長用手繪、木工雕刻及多媒體影像進行創作，交流中分享自身的觀察視角與切入點，同時也介紹即將於蕭壠文化園區展出的手工鏡片研製器具。他遵循荷蘭古法，以手工復原17世紀時期荷蘭望遠鏡中的鏡片研磨機，將一般玻璃加以研磨加工，精細手藝及巧思令現場同學讚嘆。

其中，韓裔交換生廉朱善以自身跨國生活經歷回應奧古斯特創作發想，印尼裔國際生曾尼蘭也分享對於百年城市紀念活動的家鄉經驗。藝術家從交流過程中獲得不少與創作相關台南民俗傳說，雙方收獲滿滿，激盪出跨越國際藩籬的創意交流火花。

文化局表示，蕭壠國際藝術村與各國藝術機構合作，辦理藝術家進駐創作計畫，將於6月開展的台荷跨海交流特展以「台南400年」為主題，發掘兩國歷史交會中的精采之處，並從歷史著眼，以藝術創作探討未來多元可能。

下半年度陸續將開展韓國光州、義大利駐村藝術家、及駐村藝術家李立中等個展，精采藝術饗宴及最新活動消息鎖定蕭壠文化園區臉書粉絲團、官方IG帳號及官方網站。