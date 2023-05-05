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雄鷹籃球隊總監親自任教 政大首創運動學程明年初招生

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
政大雄鷹UBA三連霸，政大今天宣布推出運動學程。圖／政大提供
政大雄鷹UBA三連霸，政大今天宣布推出運動學程。圖／政大提供

國立政治大學近年在UBA屢創佳績，校方也順勢帶起產業人才培育計畫，政大今天表示，政大正式創立「運動產業與文化學士學位學程」，預計112學年度下學期、2024年初展開校內招生，期望以運動為中心培育跨領域人才，學校對此也邀請政大雄鷹籃球隊總監孫秉宏擔任專任助理教授。

政大表示，運動學程是政大首個校級學位學程，採小班制教學，雙主修畢業門檻45學分，目前已計劃開設的課程包含，必修理論實踐、運動產業概論、運動文化概論、運動科學理論與應用、運動賽會管理，選修則包括雄鷹專題和領袖講座。

政大指出，其中運動賽會管理一門課將針對政大兩大運動賽事－校園馬拉松及校慶運動會，帶領學生一同處理管理業務，跳脫教科書累積實作經驗。

除了邀請孫秉宏擔任助理教授，前體育室主任呂潔如則擔任學程主任，雙方表示，政大在人文、社科、法學、商學及傳播等領域都是國內大學的佼佼者，學生獨有的人文精神在體育圈更顯珍貴。運動學程期待培育優秀從業人員，讓體育圈不僅是運動員獨自努力，還有一群具備本科專長與運動素養的人才，共同提升國內運動環境和產業發展。

孫秉宏說，運動產業範疇廣闊，媒體、經紀、賽會管理都是延伸方向，希望招收熱愛體育文化的學生，挖掘和激發政大人的運動 DNA，期許未來讓台灣的運動產業更健全。

政大今年將迎來創校96年校慶，也於疫情後恢復運動會規模，本屆運動會命名為「SPORTX」，於SPORT後加上「乘號」象徵跨界。本屆運動會也首創「SPORTX 跨界大隊接力競賽」並特別設置社區里民組，邀請萬興里、政大里里民共襄盛舉。

同時為了慶祝政大雄鷹UBA三連霸，雄鷹隊員將於5月19日中午舉辦簽名會。

運動 政大 體育

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