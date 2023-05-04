掌握產業趨勢 靜宜資料大數據分析應用學系出路廣

靜宜大學「資料科學暨大數據分析與應用學系」5年前由統計資訊學系更名成立，以培育AI及大數據專才為目標，是目前潮流最夯的系所，畢業出路廣闊且多元。

靜宜大學資料科學系主任羅主斌指出，該系透過「資料科學實務」及「人工智慧與深度學習」2大學程，及金融科技、工業4.0及科學計算等3大學群，並以數理能力、資訊技能、實務應用等三面向培育AI及大數據專才。學生畢業後能應用所學於各產業領域，也能攻讀電機、金融、生物醫學、數據科學、AI、數學與統計等多元領域研究所。

羅主斌說，根據人力銀行統計，2015至2019年企業徵才成長幅度最大的區塊鏈工程師、全端工程師、DevOps工程師、機器學習工程師、資料科學家、AI專案管理師、大數據架構師、資安工程師、電腦視覺工程師及MES工程師等十大熱門職缺，該系就培育6種熱門職缺；尤其是第3名的DevOps(開發與維運)及SRE(網站可靠性工程師)，是勞動部目前積極培育的人才。台積電去年也大舉招募，就業平均月薪近7萬元，相當吃香。

羅主斌表示，畢業專題實作是靜宜資料科學系大四必修課程，今年應屆畢業生透過AI及大數據的統整運用，呈現出金融程式交易；並以AI建立策略進行自動的股票期貨程式交易。還有設計自動駕駛或線上學習的打瞌睡偵測系統，製造業的良率與不良率預測系統。學生也開發「狗狗小百科」系統辨識每隻狗兒的種類等，內容精彩豐富。