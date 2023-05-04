聚焦半導體、晶片設計 台大再與Google擴大雙邊合作

國立台灣大學今天宣布，今年將與Google展開進一步合作，除既有合作的電機、資訊、機械等領域外，將擴展到半導體、晶片設計、永續發展，以及更前瞻的AI技術範疇，合作形式也將增加研究獎助、知識產權共享等。

2020年起，Google在台開啟Google大學交流計畫（Google University Relations Program），提供各項資源支持台大師生，迄今雙方已有多個合作項目，台大與Google於人工智慧、機器學習、電腦視覺、自然語言處理、半導體等領域，均設有世界級研究團隊。

台大表示，去年與Google合作項目包括AI創新研究營、合作研究贊助、共享知識產權、博士獎學金、學生研究員計畫等。其中AI創新研究營始於2018年，目前累計5屆超過60名來自各國的Google專家進行分享，逾1500名參加者，今年主題將聚焦於雙方在人工智慧領域的研究合作，包含當下熱門AI領域交流，如大型語言模型等。

雙方的合作跨入2023年，台大指出，不僅在現有的基礎上持續合作，也積極在新興焦點領域交流，如先進人工智慧，永續發展等面向發掘機會，拓展合作的廣度和深度。Google將提供更多資源，以各種形式支持台大教師和學生。

台大副校長廖婉君表示，Google在搜尋引擎、雲端服務、及開源軟體方面，影響力遍及世界，與台大在人工智慧、半導體、及環境永續等，都是未來合作方向。尤其在人才培育方面，Google過去幾年以多種方式挹注台大資源，提供學生企業實習機會、贊助年輕教師研究，鼓勵女性族群，期待雙方未來有更長遠的合作。