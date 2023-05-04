女生進大學會變成的五種人 網見梗圖1亮點笑翻：這是卡到嗎？

大學風氣自由，每個人的發展空間都很大，有人的外表會改變很多，也有人著重在心靈上的成長。一名女網友在網路上發文，分享「女生進到大學會變成的五種人」梗圖，而貼文曝光後也掀起討論。

昨（3）日一名女網友在Dcard上以「女生進到大學會變成的五種人」為題發文，分別是妝髮齊全出遊IG照堪比網美、模仿網美沒成功變誤入歧途的陷阱妹、戀愛談不停男友就是全世界、歡樂宿舍好姐妹，以及理工班上清純一枝花，並附上一張梗圖。 原PO分享「女生進到大學會變成的五種人」梗圖。圖擷自Dcard

貼文底下吸引大量回應，不少網友笑翻表示，「確定2不是卡到嗎？」、「漂亮的才叫陷阱妹，2應該叫捕獸夾」、「那是陷阱妹還是誤入陷阱的妹？」、「2會上大學？」、「高中同學還沒上大學前就是2，上大學後更2」。

也有網友提到，「6是普女，普到會成為背景的人，普到不在上述範圍內的人」、「我12345都沒有就這樣畢業了」、「7，專心準備公職或升學的圖書館常客」、「我身邊就有3的人，能為了愛情放棄友情的爛人，還在那邊裝沒有我們當朋友活不下去」。