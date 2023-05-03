影／澳洲交換生今晨離台返澳 醫療專機5點50分起飛

24歲澳洲昆士蘭大學學生肖雷（Alex Shorey）2022曾到淡江大學當交換生，卻在今（2023）年4月初時不慎吃到老鼠藥，病情一度嚴重到命危。肖雷的家屬透過群眾募資平台募得醫療專機費用，專機昨（2日）午抵達桃園機場，今天（3日）清晨已起飛離台，帶肖雷返回澳洲治療。

澳洲男大學生肖雷搭乘救護車於今天清晨4點29分抵達桃園國際機場第二航廈，肖雷離台的相關資料由航務代理公司的工作人員代為辦理，經移民署確認人數及航警安檢後，救護車在航警局及機場公司車輛帶領下，於5點3分抵達610外機坪，工作人員再以擔架床將肖雷搬上醫療專機，隨後專機在5點50分起飛。

根據澳洲廣播公司（ABC）報導，肖雷疑似誤食滅鼠藥「超級華法林」（Super Warfarin），這是一種強效的抗凝血劑，導致他嚴重內出血及其他併發症命危送醫。家屬知情後，希望送回澳洲治療，由於保險不給付返回澳洲的醫療專機費用，因此家屬透過群眾募資平台募得超過20萬澳元（約新台幣406萬元），扣除醫療專機約需要17萬2000澳元，其餘款項將捐給澳洲醫療後送組織。