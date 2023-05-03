史丹佛大學設計賽 東海大學奪第3

東海大學擊敗美國賓州大學、加州戴維斯大學、北京理工大學等多所世界名校，與美國紐約大學、印度ＮＭＩＭＳ設計學院奪下美國史丹福大學舉辦的「第十屆二○二三年全球長壽設計競賽」前三名，獲世界第三名殊榮。

東海大學校長張國恩表示，工業設計系大四學生周悅儒能獲得國際大獎，證明她的努力，也代表東海在ＡＩ跨域、博雅教育的開花結果。她更讓世界看見台灣，為她感到驕傲。

史丹佛大學長壽中心正逢十周年，二○二三年以「優化健康壽命：在每個年齡段都生活得很好」為主軸，吸引全球卅八個國家、二四一個團隊參與國際設計大賽，台灣更有多所國立大學參賽。

周悅儒組成跨校團隊，以「2 Care監測牙周健康工具的新穎設計」拿下世界第三名殊榮，也是台灣首度得獎。周悅儒說，因畢業專題提出創意計畫，並邀明志科技大學、台北教育大學的學生共同討論；另要感謝IMC聯合會、國際生命線台灣總會長陳宗聖、及東海工設系傑出校友周鴻仁的大力資助，才能完成這個設計。

周悅儒的指導教授羅際鋐說，周悅儒上月廿五日飛往史丹佛大學參加最終決賽，以絕佳表現獲得優異成績。這個獎項是設計界的標竿型大賽，周悅儒不只奪得卅五位由設計與科技業專家、創業投資者等所組的評審青睞，更獲得與企業合作的機會。