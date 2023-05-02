澳交換生募款逾400萬！家屬「4點指控」全刪 網對比前後版本炸鍋

來台灣當交換生的澳洲大學生肖雷（Alex Shorey）4月初誤食老鼠藥導致嚴重內出血，一度命危，經搶救後現已轉至普通病房，其家屬也已募得醫療專機費用，將於明日帶他回到澳洲繼續治療。不過有網友進入募款平台，卻發現募款內容被多次編輯，先前延誤診斷、街頭小吃有問題的文字已被刪除，只剩對台北醫學大學附設醫院的感謝，前後對比曝光引發網友熱議。

肖雷的家屬日前為了讓他搭醫療專機返回澳洲，在群眾募資平台GoFundMe上發起募款，最終募得超過20萬澳幣（約新台幣400萬）。但有網友在Dcard發文指出，家屬於募資平台的文字內容竟有三種版本，「整個募款說明漏洞百出、極盡抹黑之能事。」

根據原PO貼出的募資內容截圖，前後比對發現，在4月28日最初的版本中，肖雷的家屬懷疑，台灣街頭小吃可能被超級華法林（Super Warfarin）汙染，導致肖雷誤食老鼠藥，指控台灣延誤診斷、缺乏有效治療、有語言隔閡。4月29日募得400萬後的第二版僅補充「醫療班機訂了」，隻字未提肖雷已轉至普通病房。

而在4月30日最終版中，家屬直接刪除先前的指控，僅留下對捐款人與北醫團隊的感謝，並提及，肖雷已離開加護病房，但狀況仍不樂觀。前後落差讓原PO痛批：「黑的是別人國家的醫療衛生，拿著400萬包機搭了拍拍屁股走人，當作什麼事也沒發生過。」

文章曝光後，引來大批網友留言：「真的有人捐錢哦，這算智力測驗嗎」、「看到台灣被這樣汙衊背鍋，真的好生氣好難過！」、「覺得他爸媽／家人根本雷...」、「從一開始說吃到老鼠藥時我就覺得怪了」、「嚴重影響台灣聲譽欸」。