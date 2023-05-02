鼓勵青年學子落實創意 5大學聯合競賽尋找創新點子王

中山大學聯合國立高雄大學、屏東科技大學、高雄醫學大學與義守大學，今天舉辦「創流不息：五校聯合創意創業競賽」，吸引21組團隊報名參賽，內容橫跨生醫、綠能、智慧農業、文創及資通訊領域，最後由中山大學與高醫大所組成的跨校團隊「iStone愛石通」以「免開刀AI尿酸結石預測系統」奪冠，抱走5萬元獎金。

中山大學前瞻產業聯絡中心指出，比賽邀請科技、創投、生技、醫療等各領域專家擔任評審，由國家實驗研究院科政中心專員史博安進行國科會創新創業激勵計畫計畫徵案分享，透過推動五校早期新創探勘、輔導到孵化，建構良性創業競爭氛圍，強化各校創新生態環境，進而帶動校園新創落地成立公司。

獲得競賽第一名的「iStone愛石通」免開刀人工智慧尿酸結石輔助診斷系統，透過病人初診收集尿液、血液肌酐酸，輸入醫療資訊至iStone伺服器，便可快速執行運算回傳結石為尿酸成分的機率，AI準確率高達93%，突破以往只能開刀治療一途，提升結石治療成效。

團隊成員、醫師陳浩瑋表示，最初希望可以為病人找出免開刀的方式來處理結石，感謝國科會、投資人及許多專家提供創業資源，幫助團隊改善商業規畫流程，經過一年多才走到現在的研發成果，未來希望可以發揚光大，讓更多病人可以獲得免開刀的好處。

第二名得主是「Shy shy men」，第三名為「安德膜斯生醫」，分別獲得4萬元與3萬元的獎金。「繃出新花樣」、「FruitGPT」以及「藍藻原創力」團隊獲得佳作。

中山大學產學長朱安國表示，中山大學一直以來都鼓勵學生發揮創新能力和創業精神，培養高素質的創新人才，五校學生分享對創新和創業理念的追求，通過競賽形式，期待能夠挖掘出擁有強大創新思維和足夠勇氣的年輕人，幫助他們實現創業夢想。

高雄大學產學育成中心表示，高雄大學長期鼓勵學生培養創意發想及創新創業的能力，相信透過這次競賽，可以讓學生間互相交流學習，激發出更多的創新火花。